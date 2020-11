Enock ci ha provato con Selvaggia? “Sono fregato”, racconta a Zelletta

Aveva ragione Alfonso Signorini quando non appena antrata l’influencer Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip aveva previsto che la sua presenza avrebbe portato scompiglio nella Casa. Mai parole furono tanto profetiche e dopo poche ore dal suo ingresso già era scoppiata la prima bufera. Tralasciando l’intento di Selvaggia di “infastidire” in qualche modo Elisabetta Gregoraci che a suo parere avrebbe trattato male Pierrpaolo Petrelli con cui avrebbe avuto una fugace avventura (smentita in diretta tv da Petrelli che la considera solo un’amica) è nella notte che la verra bomba è esplosa con Enock, il fratello di Mario Balotelli.

Già dal suo ingresso alla “furba” domanda di Signorini che chiedeva a Sselvaggia se oltre Petrelli conoscesse qualcun altro all’interno della Casa, il sorriso imbarazzato di Enock aveva insospettito molto. Durante la diretta il fratello di Balotelli aveva ppoi ammesso di averla contattata su Instagram per chiederle dove avesse comprato un paio di scarpe che a suo dire cercava da tempo. Una cosa che aveva lasciato molti punti interrogativi, anche negli altri abitanti della Casa stupiti che il calciatore, solitamente così riservato e diverso dallo “spumeggiante” fratello Mario, avesse cercato Selvaggia Roma solo per chiederle di un paio di scarpe.

In effetti oltre a quello c’era di più e Selvaggia non ha perso molto tempo a raccontarlo. Si scopre così che la richiesta delle scarpe era solo il primo approccio che Enock ha avuto con lei, per poi spingersi oltre quando questa estate i due si sono incontrati in discoteca. Secondo il suo racconto della Roma, Enock l’avrebbe invitata al tavolo, baciata più volte fino a chiederle di raggiungerlo in albergo.

“ Mi hai invitato al tuo tavolo, ma sei matto? Sono appena entrata non ho voglia di discutere, di certo non sono falsa né pazza. Mi volevi in albergo, ma che vai a baciarti le ragazze e neanche te le ricordi? Ti ho dato il due di picche ma che pensavi che te la davo? Devi avere più rispetto per le donne, facevi più bella figura a dire sì è vero ”.

Enock ha smentito ogni cosa anche perché fidanzato e molto innamorato di Giada, anche se in piena notte raccontando l’accaduto ad Andrea Zelletta è “crollato” e ha ammesso che i messaggi su Instagram esistono ma che a mandarli non è stato lui bensì un suo amico. “Comunque - ha detto a Zelletta - sono In*ulato perché i messaggi dicono quelle cose lì che dice lei”.