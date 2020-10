Enrico Brignano a Fazio: "Non c'hai una lira, non ti montare la testa"

La gag sarà stata anche concordata ma Enrico Brignano non è stato di certo clemente con Fabio Fazio. Il comico romano, durante il suo intervento a Che tempo che Fa, c'è andato giù pensante con il conduttore, provocandolo su alcuni temi "caldi" che hanno visto Fazio protagonista negli ultimi mesi. Tra una battutina sul suo compenso e un'altra sul budget ristretto per gli ospiti Enrico Brignano si è divertivo a provocare Fabio Fazio, che in un paio di occasioni ha provato a replicare.

Che tempo che fa è tornato in onda da poche settimane, traslocando (per l'ennesima volta) su l terzo canale delle reti Rai, e già fa discutere. Nell'ultima puntata del programma - giunto alla sua quindicesima stagione - Enrico Brignano è stato ospite in collegamento esterno per un intervento comico e c'è stato davvero da ridere per gli spettatori, ma un po' meno per Fabio Fazio. " Tu a Che tempo che fa fai le nozze con i fichi secchi - ha esordito ironico il comico romano poco dopo l'apparizione in studio sul maxi schermo - Sei senza budget, senza pretese insomma non c'hai una lira, una cosa così casareccia ".

Chiaro il richiamo di Enrico Brignano alle polemiche scatenatesi negli ultimi tempi sul maxi-stipendio di Fabio Fazio (in particolare quando il conduttore e il programma erano protagonisti su Rai Uno) e sulle spese di produzione dello show che tra ospitate e presenze vedeva uscire dalle casse di viale Mazzini centinaia di migliaia di euro. La provocazione ironica di Enrico Brignano ha suscitato la reazione del conduttore: " Ma come ti permetti? Ma che dici? ". Così, senza batter ciglio, il comico romano ha continuato con il suo intervento, lanciando l'ennesima stilettata a Fazio: " Vedrai però - lo rincuora Brignano - se tu hai costanza ti daranno la prima serata. Domenica Inps, farai Ballando nelle stalle. Qualcosa arriverà, ma ti do un consiglio: non ti montare la testa. Non basta solo avere personaggi importanti nel programma". Una vera e propria "freddura" che ha lasciato di sasso Fabio Fazio, ma un po' meno il pubblico che da tempo conosce le vicende legate al format di Fazio.