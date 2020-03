Enzo Paolo Turchi e la stoccata a Carmen Russo: "Maria ha ereditato un suo difetto"

Lo scorso 13 marzo è stata trasmessa la nuova puntata di Vieni da me, format condotto da Caterina Balivo su Rai 1, che ha visto la coppia formata da Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi protagonista di un'intervista esclusiva. L'intervento di coppia in questione è stato segnato dal loro continuo battibeccarsi in studio e, pertanto, in rete c'è chi si dice pronto a scommettere che i due vip siano sull'orlo di una crisi d'amore.

Incalzati dalle domande della Balivo, hanno avuto modo di raccontarsi a ruota libera su vita privata e carriera e si sono rivolti a vicenda delle frecciatine e occhiate di fuoco. Era l’ottobre del 2012 quando la celebre coppia vip, unitasi in matrimonio nel 1987, annunciò di essere in attesa del primo figlio. All’epoca dell'annuncio della gravidanza in questione, la showgirl aveva 53 anni mentre il ballerino e coreografo 63. E nel nuovo appuntamento di Vieni di me, Turchi non si è risparmiato sul conto della piccola Maria, che a suo dire avrebbe ereditato un difetto dalla madre.

“Ovviamente è più bravo Enzo Paolo, lui è il primo ballerino in tutto, ma io sono più di una ballerina -ha esordito la Russo rivolgendosi alla Balivo, che poco prima aveva chiesto alla coppia vip di nominare chi tra i due ospiti fosse il più bravo in qualità di ballerino-. Enzo ha creato per me tante coreografie e ho sempre fatto tutti i passi giusti” da buona esecutrice. Peccato, però, che Turchi non fosse per niente d'accordo con la showgirl genovese. Così come lo stesso ha lasciato intendere, riservando alla moglie delle battute al veleno, in diretta: “In realtà non ne hai fatto mai uno giusto di passo. Carmen non aveva studiato danza, ma ho notato che era portata”.