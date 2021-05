"Non vuole dirlo". Il bel gesto di Eros (svelato da Pio e Amedeo)

Le risate, la spensieratezza e le emozioni regalate dall'ultima puntata di Felicissima Sera non hanno messo in secondo piano il gesto di solidarietà compiuto da Eros Ramazzotti. Una ciliegina sulla torta, ha detto qualcuno, della serata conclusiva dello show dei record di Pio e Amedeo. Il cantautore avrebbe omesso volentieri di dire di aver devoluto il suo cachet ai lavoratori dello spettacolo. Ma l'irriverente duo comico non si è trattenuto e tra risate e serietà ha riportato l'attenzione sul tema delle maestranze del mondo dello spettacolo, che da oltre un anno non lavorano.

L'ospitata di Eros Ramazzotti a Felicissima Sera ha seguito il copione di quella di altri ospiti passati per lo studio di Pio e Amedeo. L'irriverente intervista a colpi di battutine e sfottò, alle quali Eros non si è sottratto, e poi il medley di alcune delle più belle e popolari canzoni del cantautore. Mezz'ora di intrattenimento puro che si è concluso con la rivelazione fatta dai due mattatori dello show. " Abbiamo fatto richiedere le canzoni che tu hai cantato - ha spiegato Pio - alla gente che lavora intorno a noi per dare voce alle persone che hanno lavorato a questo spettacolo ".

Lui è discreto quando fa le cose, ma è casa nostra e non ce ne frega niente e lo diciamo. Eros è stato l'unico artista a venire qui e a fare questa cosa - se ne sarebbe potuto stare a casa sua a non fare un ca... e invece è venuto - e ha scelto di devolvere il suo intero cachet ai lavoratori dello spettacolo. Lui non voleva si dicesse, ma a noi non frega niente

