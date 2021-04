"Sembra il Ken umano". La battuta di Pio e Amedeo su Ilary spiazza Totti

Dopo Maria De Filippi è toccato a Francesco Totti sedere sul divanetto delle interviste di Pio e Amedeo nella seconda puntata dello show comico di Canale 5. L'obiettivo dei due mattatori della serata? Sempre lo stesso: far piangere l'ospite in favore dell'auditel e degli incassi. Invece niente lacrime, solo risate. Ma a metterli per primo in difficoltà ci ha pensato il romanista: " Voi fate i soldi e io?". Scatenando la replica di Pio: "Tu già li hai fatti! Ancora i soldi vuoi?! ".

Pio e Amedeo non hanno atteso neppure che Totti si mettesse comodo sul divano per partire forti e metterlo subito in difficoltà: " Adesso vedrai la foto di una persona a te molto cara, che tu ami molto. Ricordati, dovrai piangere ". E sul maxi schermo è comparsa l'immagine di Rodrigo Alves, il Ken umano oggi diventato Jessica. Dopo un attimo di imbarazzo, Totti ha replicato: " Ma chi è? Me devo emoziona'? ". La gag dello sbaglio non sembra funzionare e Pio è intervenuto: " No, no. Dalla regia si sono sbagliati, più avanti era. Non è Ilary. O forse...Anche se somiglia. Somiglia? ". L'imbarazzo in studio è stato evidente e il duo comico è andato oltre, senza però abbassare i toni pungenti, e a tratti piccanti, dell'intervista. Con buona pace del politicamente corretto per i riferimenti, le menzioni e le citazioni.

Veramente sono quasi venti

La prima volta che la vidi era in un locale al buio".

"Che era di scambisti? Dimmi, è vero che nel primo messaggio gli hai scritto: 'Se ti acchiapperei ti facessi come il dottor House'?! Hai fatto la tripletta la prima notte, eh?

La differenza tra me e te è che tu pensi, io no

Al centro di tutto la famiglia, i figli, il pescivendolo di fiducia, il calcio e soprattutto. Dai 15 anni di relazione ("", ha precisato Totti) fino al primo incontro e alla prima notte. A dare i "la" alla comicità di Pio e Amedeo è stato ancora una volta Totti: "Impossibile per Pio trattenersi:". Una raffica di battute alle quali Totti ha riso, fatto buon viso a cattivo gioco ma anche replicato. Come quando Pio gli ha chiesto della sua gelosia per la moglie, oggetto del desiderio di molti (compreso il suo): "".