"Perdevo capelli, avevo problemi seri. Così sono sparito": la verità di Davide

A seguito della scomparsa dai social di Davide Donadei, ex tronista di Uomini e donne, tanti si sono preoccupati e nelle scorse ore è stato lo stesso giovane a informare sul suo stato di salute. Anzi, prima è stata la sua fidanzata, Chiara Rabbi, conosciuta proprio nel dating show, ad accennare a un malessere diffuso del suo ragazzo. Poi è stato proprio il tronista a fare chiarezza, con una lunga serie di storie nelle quali spiega, con sincerità, la sua patologia.

" Tutto parte nell’ottobre dell’anno scorso, un mese dopo il programma. Inizio ad avere dei problemi che erano dettati da degli sfoghi in viso, delle afte in bocca, alcune volte mi sentivo tanto debole e avevo il cuoio capelluto sempre arrossato, iniziavo anche a perdere capelli. Mi sono stati prescritti per quaranta giorni degli antibiotici ", ha detto nelle storie di Instagram. Quindi, il tronista ha proseguito: " Mi ero gonfiato, avevo dei problemi intestinali intensi. Smetto di prendere questi farmaci perché non ce la facevo a continuare questa cura ".

Trascorrono i mesi e Davide Donadei, insieme a Chiara, decidono di tornare in Puglia, nella città di origine del tronista. " Abbiamo pensato che con il caldo, il sole le cose si sarebbero sistemate. E devo dire la verità, qualcosa è cambiato a livello cutaneo. Avevo dei giorni si e dei giorni no. Giorni in cui ti sentivi il più bello del mondo e giorni in cui purtroppo non riuscivo a guardarmi allo specchio. Da questo capivo che non era un problema di acne, esterno, ma qualcosa che non stava funzionando dentro ", ha detto ancora Donadei.

Numerose le analisi alle quali si è sottoposto nel corso delle settimane per capire a cosa fosse dovuto questo malessere diffuso, finchè ha iniziato ad avere le prime risposte: " Abbiamo trovato un’insulina basale alta. Sono parametri di un pre-diabete. Mi viene diagnosticato questo pre diabete. Mi viene prescritta un’ecografia tiroidea e addominale ed è stato trovato un problemino alla tiroide, e dobbiamo ancora investigare su questo ".

Nel frattempo, la sua fidanzata non manca di fargli avere tutto il supporto di cui ha bisogno, che in queste ore arriva a ondate anche dai social. Tantissimi fan del ragazzo si stanno stringendo a lui per fargli coraggio e per incoraggiarlo ad affrontare al meglio questo periodo non troppo brillante.