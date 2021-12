“Fa molto male”. E Iva Zanicchi finisce in ospedale

Ancora un'incidente per Iva Zanicchi, che è finita all'ospedale durante le prove di Ballando con le stelle. La popolare cantante era stata arruolata da Milly Carlucci come Ballerina per una notte ma qualcosa è andato storto durante un allenamento con il suo ballerino e Iva Zanicchi è stata costretta a ricorrere alle cure del medico. Per fortuna, come dichiarato dalla stessa cantante, non c'è nulla di rotto ma lo spavento, vista anche l'età, è stato grande.

" Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male ", ha scritto Iva Zanicchi su Instagram, mostrandosi distesa su una barella ospedaliera insieme a un medico. Gamba fasciata e voce incrinata dal dolore, Iva Zanicchi si è mostrata così ai suoi tanti fan che si sono immediatamente allarmati per le sue condizioni di salute.

Quando l'operatore sanitario ha paventato l'ipotesi di una lastra per escludere la possibile frattura, l'umore di Iva Zanicchi è comprensibilmente precipitato. " Questo è un guaio, un guaio grosso ", ha commentato la cantante, evidentemente afflitta. Le cause dell'incidente non sono ancora state svelate e probabilmente Milly Carlucci in puntata questa sera a Ballando con le stelle svelerà qualche dettaglio in più sulla dinamica. Dopo la pubblicazione del video non ci sono altre notizie di Iva Zanicchi, che probabilmente ora si sta riposando nella sua abitazione in attesa di tornare a caminare regolarmente e, chissà, magari anche tornare in pista.

Mancano ormai poche puntate al termine della stagione di Ballando con le stelle ed è escluso che la cantante possa presentarsi sul palco del programma di Rai1 entro quella data. Tuttavia è plausibile che Milly Carlucci possa invitarla nuovamente per il prossimo anno, magari nelle prime puntate.

Nelle ultime settimane, Iva Zanicchi è stata protagonista di un'altra rovinosa caduta, mostrata da Striscia la notizia. Durante le prove di D'Iva, il programma omaggio alla sua carriera andato in onda su Canale5, infatti, la cantante è rovinostamente caduta sul palco. Fortunatamente quella volta i danni furono motlo più limitati. Quello della cantante è il secondo grave infortunio a una donna dello spettacolo. Impossibile dimenticare il bernoccolo di Mara Venier, rimediato dopo una caduta a Domenica In.