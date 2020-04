Facchinetti: "Giulia De Lellis? Logorroica più di me"

Da qualche tempo Francesco Facchinetti è diventato un manager di tutto rispetto, un professionista brillante che scopre talenti come funghi. Il dj fa crescere nel suo vivaio molti volti noti dello spettacolo, giovani talenti che si affacciano al mondo dello showbiz. Il figlio del frontman dei Pooh, da abile talent scout, cura l’immagine di una schiera nutrita di showgirl, influencer e cantanti in erba, e non, che affidano a lui il loro futuro come stelle nel firmamento delle star di successo. Tra lo stuolo di vip che frequentano l'agenzia di Facchinetti compare l'attuale regina dei social, Giulia De Lellis. La bellissima De Lellis ha bussato alla porta del famoso figlio d'arte per farsi accogliere sotto la sua ala protettrice. E proprio su Giulia De Lellis che si è focalizzata l'intervista virtuale concessa, qualche ora fa, dallo stesso Facchinetti, al magazine Chi.

In collegamento via web tramite il suo profilo Instagram, l'energico dj ha svelato le ragioni profonde che lo hanno indotto a diventare il manager di Giulia De Lellis. Ha raccontato con dovizia di particolari del loro primo incontro e di come si è svolto il tete à tete divertente e originale grazie al quale l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è entrata nella sua agenzia di spettacolo, usufruendo dei servigi doc di Francesco Facchinetti. Il figlio del celebre Roby dei Pooh ha spiattellato senza tabù dell'approccio disinibito con cui la star delle influencer ha tentato di entrare nelle sue grazie e alla sua corte anelando a intraprendere un rapporto lavorativo con l'agente.

Messo alle strette e assediato dall'insistenza della fashion blogger, Facchinetti "ha ceduto" e ha voluto incontrare di persona la compagna di Andrea Damante per una colazione nel bar di un hotel. L'ncontro a due si è rivelato poi un'alleanza di successo.

Francesco Facchinetti folgorato dalla bellezza e dal talento di Giulia

Il racconto su Instagram del conduttore al giornale di Alfonso Signorini è stato sorprendente. L’agente dei vip ha confessato tutte le tappe che hanno portato alla piacevole conoscenza con la De Lellis. Dinanzi alla tenacia e all'intraprendenza dell'ex corteggiatrice, Francesco è rimasto positivamente colpito, e anche ammirato dall'ambizione sana e dalle capacità artistiche, e, soprattutto, umane della giovane.

L'ex coach di The Voice è stato praticamente "agganciato" dall’ex di Uomini e Donne, che ha messo il mondo sotto sopra pur di avere l'opportunità di approcciarsi a lui e dimostrare le sue qualità da futura diva. A cuore aperto l'ex di Alessia Marcuzzi ha esternato a Chi tutto il suo stupore e il suo incanto incontrando Giulia De Lellis per la prima volta: " Lei ha cercato in ogni modo di parlare con me. In mille forme ci prova, chiede ad amici comuni, manda mail, manda messaggi. Finché parliamo. Poi io sono curioso e quindi ho deciso di incontrarla ".

A quel tempo la De Lellis non era ancora l'influencer di grido che è oggi, ed era agli albori della sua sfavillante carriera televisiva e sul web. " Ci siamo visti nel bar di un hotel. Mi ricordo benissimo come era vestita, che scarpe aveva, ricordo tutto. Lei si siede e inizia a parlare come una macchinetta per un’ora, io ero disperato. Non capivo più niente. Penso sia la donna più logorroica che io abbia mai conosciuto, cento volte più logorroica di me ", ha raccontato Facchinetti nella diretta web con il giornalista di Chi.

Da sagace talent scout, il figlio del cantante dei Pooh scorge immediatamente delle doti fuori dal comune nalla ragazza di Pomezia e rimane stregato dal fascino naturale e verace di Giulia De Lellis: " Così mi convinse a reclutarla in agenzia. In un universo dove tutti cercano di dimostrare quello che non sono, lei non aveva paura di far vedere quello che era, con i suoi difetti e le sue particolarità, non ha mai avuto paura di sbagliare e dimostrarsi per quello che è… ".