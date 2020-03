Fanno credere a Madonna che in Italia dai balconi si canta la sua canzone: il video è virale

In un Paese in quarantena, nel quale tutti gli italiani sono chiamati a rimanere nelle loro case per limitare il contagio da coronavirus, il Paese si sta riscoprendo solidale e unito come non mai. Tante sono le iniziative, spontanee e non, per sentirsi vicini in un momento di lontananza. Dai balconi delle case italiane in questi giorni si sollevano canti e musiche, urla di incoraggiamento che, in un periodo storico così social, finiscono rapidamente online. I social sono invasi da bellissimi video di canti improvvisati e da molte case si alza addirittura l'inno nazionale. Ovviamente, i social si sono scatenati in questi giorni in cui tutti sono a casa e sono iniziate le parodie, che hanno coinvolto i personaggi più noti. Tra queste, una in particolare è diventata virale grazie alla condivisione di Madonna.

Twitter è un social network molto particolare, che a differenza di Instagram favorisce l'interazione tra gli utenti. Ci sono vere e proprie community pubbliche di persone che si riuniscono per commentare e per trascorrere piacevolmente il tempo insieme, a volte anche per ridere e giocare a distanza. Tra le tante cose che il magico mondo di Twitter ha creato in queste ore c'è un video montaggio che sta facendo il giro del mondo. Qualcuno ha ben pensato di prendere uno dei tantissimi video che circolano in rete, di eliminare l'audio originale di montarci sopra quello che sembra un concerto di Lady Ciccone. Si vedono le persone ai balconi che cantano, è notte e non si riesce a percepire alla perfezione il loro movimento labiale. L'audio utilizzato per il video montaggio, inoltre, è stato tratto da un concerto e quindi si sentono tante voci cantare in coro la melodia di Madonna.

Qualcuno deve aver segnalato il video alla stessa cantante di orgini italiane, che spinta dall'impeto di orgoglio ha voluto condividere quello che ai suoi occhi è stato a tutti gli effetti un omaggio alla sua musica. In realtà pare sia stato tutto un trucco da parte di qualche bontempone per vedere se Madonna ci sarebbe cascata e così è stato. Madonna è caduta ina sorta di trappolone innocente, credendo che in Italia dai balconi la gente intonasse la sua Rise Up, un inno a rialzarsi nei momenti difficili. Una canzone che chi ha realizzato il video ha utilizzato per rendere lo scherzo ancora più credibile. Ovviamente, in poco tempo il tweet di Madonna ha fatto il giro del mondo, con oltre 10mila cuori e quasi 2mila condivisioni. Ma qualcuno la avrà avvisata che è stata vittima di uno scherzo all'italiana?