Fantasy Island è la serie cult degli anni '70 che (ri)torna in tv

Il vecchio non passa mai di moda. Una "legge" che vale anche quando si parla di serie tv. Una tra le produzioni più iconiche che sono state realizzate negli Usa, tra gli anni ’70 e ’80, torna in tv con nuovi episodi. Stiamo parlando di Fantasy Island. In America è andata in onda su FOX dall’agosto del 2021 ed è stata già prontamente rinnovata per una seconda stagione a fronte di un buon riscontro da parte del pubblico. Ora, i primi dieci episodi arrivano anche in Italia su Sky e in streaming su NowTv dal 24 gennaio. Una serie misteriosa, con richiami alla grande tradizione del genere sci-fi e che affronta storie umane di grande valore.

Al centro della vicenda c’è la bella e affabile Mss Roarke (interpretata da Roselyn Sanchez che abbiamo visto in Devious Maids) nel ruolo di una perfetta padrona di casa che accoglie gli ospiti nel resort di Fantasy Island. Situato su una splendida isola tropicale come un vero paradiso in Terra, quel luogo è magico e ha la capacità di far avverare i sogni degli inquilini. Anche quelli più incredibili. Con la complicità di Ruby, un’ospite che decide di accettare la seconda possibilità offerta dalla vita e di restare sull’isola, e con l’aiuto di Javier, pilota e tutto fare, Miss Roarke cerca di esaudire le richieste degli ospiti. Ma bisogna stare molto attenti a ciò che si desidera. Perché non tutti i sogni si possono avverare.



Fantasy Island riporta in tv le atmosfere della serie cult andata in onda in America tra il 1977 e il 1984. Prodotta per 7 stagioni e 134 episodi, lo show è arrivato per un breve periodo anche su Canale 5. Gli autori per cercare di dare una sorta di continuità con la Fantasy Island originale hanno immaginato che la Miss Roarke sia la discente di Mr Roarke, il precedente proprietario dell’isola interpretato dall’attore messicano celebre per essere apparso poi in The Colbys. Il reboot prende le distanza dalla serie originale, gettando uno sguardo disamorato alla nostra contemporaneità.

Questa non è la prima serie che riporta in tv le atmosfere di Fantasy Island. Nel 1998 è stato realizzato un sequel che non ha avuto successo e nel 2020 è stato realizzato anche un prequel all’omonimo show. Nella serie madre inoltre sono i tanti i volti celebri del cinema di oggi che hanno interpretato un piccolo ruolo. Sono apparsi Tori Spelling, Michelle Pfeiffer, Heather Locklear e Leslie Nielsen.