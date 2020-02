Fausto Leali su Anna Oxa: "Ha scelto di non vedere più gli amici"

Lo scorso martedì 3 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata di Storie italiane. E il nuovo appuntamento tv del format condotto da Eleonora Daniele su Rai 1 ha visto uno dei cantanti più stimati da pubblico e critica- nel panorama della musica italiana- rilasciare una nuova intervista. Nel corso dell'ultimo intervento televisivo, Fausto Leali si è, cioè, raccontato a ruota libera, su vita privata e carriera, senza risparmiarsi sul conto di una collega, con cui si aggiudicò la vittoria a Sanremo 1989.

In apertura della sua ospitata, è stato mandato in onda dalla regia della trasmissione un filmato. E le immagini del video in questione ripercorrono i momenti salienti dell'unione suggellata dal cantante con la sua terza moglie. Nel 2014, il cantautore originario di Nuvolento (Lombardia, ndr) e classe 1944 celebrava il suo matrimonio -in rito civile- con la vocalist Germana Schena. Quest'ultima, di 29 anni più giovane, convolava a nozze -nel comune di Foggia - con il cantante allora 69enne, incurante della differenza d'età intercorrente tra loro. La loro è una storia d'amore nata tra le note e da 5 anni dichiarano felicemente sposati. O almeno questo è stando a quanto riportato dall'intervistato.

La voce di Fausto Leali può dirsi una delle voci più belle che il Belpaese vanti, nella storia della musica. E, anche grazie alla sua vocalità, la sua carriera artistica è costellata da tanti successi. Come quelli conseguiti con le canzoni più amate dai suoi fedeli estimatori, A chi (1967), Deborah (1968), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989).

Quest'ultima, canzone presentata al festival di Sanremo in collaborazione con Anna Oxa, ha lasciato particolarmente il segno. Proprio nel 1989, Leali si aggiudicò la vittoria di Sanremo, in duo con la cantante nata a Bari nel 1961, da padre albanese e madre italiana. I due artisti divennero molto amici, soprattutto grazie alla condivisione della loro esperienza vissuta sul palco della nota kermesse, che riaprirà i battenti stasera.

Ma qualcosa, nel corso degli anni, si sarebbe incrinato nel loro rapporto.

Fausto Leali amareggiato per la lontananza di Anna Oxa

In occasione della sua intervista concessa alla Daniele, Leali ha voluto destinare alla sua collega Oxa un appello, affinché possa rivederla. "Devo dire che con Anna è stato un momento super speciale della nostra vita", ha esordito il cantante sul duetto realizzato con la cantante, per poi lasciare intendere che l'amicizia con quest'ultima si sia affievolita: "Anna Oxa non la sento da un po’, mi manca ma non dipende da me. Era nata una grande amicizia fra di noi, era un periodo bello e felice, l’ho solo vista in televisione qualche giorno fa. Mi piacerebbe tantissimo sentirla, ma si è dispersa un po’". "Anna negli ultimi anni, la vediamo poco in giro, in televisione -ha proseguito sulla vita privata della collega-. Ha scelto di fare una vita diversa, di non frequentare più gli amici...".