"Sembrava il Vesuvio...". Così Johnny Depp si è mozzato un dito

Prosegue il processo che vede Amber Heard imputata per diffamazione verso il suo ex marito Johnny Depp, che è tornato a deporre in aula per riferire ai giudici la sua testimonianza sulla vita familiare, molto movimentata, dell'ex coppia. Durante la sua deposizione, l'attore ha accusato la sua ex moglie di aver usato violenza contro di lui e di avergli procurato ferite fisiche importanti durante un litigio. Non una novità l'accusa di violenza nelle varie deposizioni effettuate dall'uno e dall'altro. Tutto è partito quando lei, nel 2018, accusò il protagonista di Pirati dei Caraibi di violenza domestica, scrivendolo nero su bianco in un articolo di opinione sul Washington Post. Quell'articolo, stando all'attore e alla sua difesa, avrebbe arrecato un grave danno alla sua reputazione, tanto da richiedere un risarcimento di 50milioni di dollari.

Durante la sua ultima presenza davanti ai giudici, Jhonny Depp ha riferito di un particolare episodio che si è verificato durante il periodo della loro relazione. Depp ha riferito ai giudici di essere stato vicino a un crollo nervoso dopo essersi mozzato un dito con una bottiglia di vodka durante un violento alterco con Amber Heard. " Il dito sembrava come un Vesuvio in eruzione ", ha raccontato a proposito dell'incidente che, stando ai suoi ricordi sarebbe avvenuto in Australia nel 2015. Il sangue usciva talmente copioso dalla ferita sul suo dito, che lui avrebbe deciso di lasciare scritti " piccoli ricordi delle menzogne di Amber " in lettere di sangue sulle pareti della casa dove la coppia allora si trovava.

Una scena dai contorni horror, se non splatter, rivelata ai giudici Fairfax, in Virginia, dove è in corso il processo. Nel maggio 2016 la Heard ha chiesto il divorzio affermando che l'allora marito era stato violento con lei. Si sono susseguite accuse da una parte e dall'altra, interviste e testimonianze di chi la coppia l'ha conosciuta bene nel corso degli ultimi anni, fino ad arrivare a quest'ultimo capitolo della saga. Gli avvocati di Amber hanno ritratto Depp come un partner violento e spesso preda dell'alcol e della droga, mentre il team di lui ha descritto la versione di lei come un "falso" e una strategia calcolata per rovinargli la reputazione.