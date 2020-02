Federica Pellegrini on the road: lo scatto in auto preoccupa i fan

La "Divina" Federica Pellegrini è sulla linea di partenza per il suo on the road in giro per gli States. Ha già il piede sull'acceleratore, ma sempre con prudenza, la campionessa di nuoto che è prontissima per la partenza del suo tour automobilistico. Tappa iniziale della sua avventura americana è la citta di Phoenix, in Arizona. La giunonica sportiva per inaugurare la fantastica impresa ha pensato di immortalare l'istante simbolico dello start gara. E così tanto per intasare il flusso di follower sul suo profilo social, ha scelto di condividere con i suoi fedeli ammiratori un momento magico di tale impresa coast to coast. Ecco l'intuizione della nuotatrice: uno scatto audace mentre è semi distesa in automobile in una mise originale. Com'era prevedibile il post pubblicato su Instagram dalla pluricampionessa ha fatto incetta di like e commenti lusinghieri.

Tra la valanga di apprezzamenti e complimenti pervenuti all'indirizzo della sportiva stakanovista, sono comparse anche voci critiche che hanno manifestato il loro dissenso per un comportamento non decoroso assunto in automobile dalla "Divina". Qualche utente social particolarmente osservante delle regole ha notato un dettaglio che stona nella foto ritraente la Pellegrini in tutta la sua stratosferica bellezza. Alcuni fan preoccupati per la incolumità della loro beniamina non hanno potuto esimersi dal rivolgere un monito alla sportiva veneta. Nello scatto incriminato, i follower per salvaguardare la sorte di Federica Pellegrini hanno voluto esortarla a fare attenzione a certi suoi atteggiamenti perché lei rappresenta un modello per tanti giovani da emulare. Insomma, la posa in auto della nuotatrice cela un dettaglio pericoloso da evitare categoricamente.

Lo scatto in macchina della Pellegrini mette in allarme i fan

L'acume dei fan è impressionante. A dimostrazione che i follower oltre ad ammirare le grazie fisiche delle loro star famose sono attenti anche ad altri dettagli meno attrattivi ma altrettanto importanti, soprattutto, quando è a repentaglio la salute e la vita del vip di turno. Ma cosa ha messo in allarme i fan scrupolosi della atletica nuotatrice? Lo scatto in cui la "Divina" si mostra semi distesa sul sedile dell'accompagnatore è molto tenero. La testa rosa shocking di Federica Pellegrini appare pendant con la tuta e gli occhiali da sole viola che lei indossa con stile. E poi il particolare che desta stupore è l'enorme peluche raffigurante un orsacchiotto che lei stringe a se con dolcezza. Il mega orso sfoggia sul davanti un cuore con la dicitura romantica "Love". Chi avrà regalato il morbido peluche alla Pellegrini? Forse l'uomo alla guida dell'automobile su cui la bella veneta viaggia? Non c'è alcun indizio sul profilo Instagram della campionessa che lasci intuire l'dentità del suo compagno di avventura. Ma è facile desumere che possa essere il suo fedele coach Matteo Giunta che negli ultimi tempi viene paparazzato spesso con la "Divina" in atteggiamenti intimi compromettenti.

Ma vediamo qual è il dettaglio che i fan non hanno proprio gradito. Nello scatto la bella nuotratrice è in una posa alquanto disinibita e anticonformista: le lunghe gambe snelle sono sollevate con i piedi appoggiati comodamente sul cruscotto della autovettura. Una posizione non proprio ergonomica e consona. Un utente (ultra scrutatore) ha ammonito la sua beniamina sul fatto che questo suo atteggiamento avrebbe potuto provocare il rilascio dell’airbag con effetti tutt'altro che piacevoli. Il commento di un fan, Claudio, è diretto e non lascia nulla al caso: " Giù le gambe dal cruscotto, se scatta l’airbag ci giochiamo uno dei pochi simboli italiani di cui essere orgogliosi ". E non è un commento isolato. Un altro fan, corregionale della "Divina", ha esternato la sua opinione in dialetto veneto per risultare più incisivo: " No sta metare le gambe sul cruscoto, sa te fa un incidente te te inciavi come un startac ". Non mancano poi i follower più maliziosi che hanno intuito un altro retroscena piccante.

Non essendo chiaramente un selfie, hanno sospettato che vi fosse una presenza accanto alla bellissima campionessa di nuoto, seduto al posto del guidatore e, dunque, autore dello scatto fotografico. Il post non svela nulla poiché non si scorge nessuno vicino alla bella Federica tinta di rosa. Il mistero si infittisce. Anche se in molti sostengono che l'anonimo accompagnatore possa essere lo stesso allenatore della sportiva, Matteo Giunta. Il post ha riscosso un consenso clamoroso: oltre 30 mila like.