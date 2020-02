Federica Pellegrini, il selfie scatena il web: "Senza l'intimo...?"

Uno degli ultimi post pubblicati su Instagram da Federica Pellegrini ha scatenato la curiosità del web, attratto da un particolare che molti hanno interpretato in modo sbagliato.

La nuotatrice si è scattata un selfie appena sveglia, con addosso una t-shirt colorata e un paio di slip color carne. Il popolo della rete, però, si è soffermato proprio su quest’ultimo dettaglio e ha iniziato a chiedersi se la Pellegrini indossasse o meno le mutande. La tempesta ormonale, quindi, ha scatenato gli utenti di Instagram e qualcuno ha iniziato a viaggiare con la fantasia costringendo Federica ad intervenire e chiarire il disguido: “ Le mutande ci sono! ”.

I commenti, tuttavia, si sono moltiplicati in pochissimo tempo e l’ironia di qualcuno è stata offuscata dalla volgarità di qualcun altro. “Mio dio, sotto è come la Barbie!”, “Ogni post tuo perdo mesi de vita...ma è una morte stupenda”, “Attenta allo zoom”, hanno iniziato a scriverle alcuni internauti, “Ma sei nuda ?”, “Ma cosa succede al piano inferiore?”, “Ma sei nuda. Te ne sei accorta?”, ha domandato qualcun altro. Molti, tuttavia, hanno osservato con maggiore attenzione la foto e ci hanno tenuto a far presente ai più “superficiali” che gli slip ci sono, ma sono color carne.

“Sono di color carne le mutande!”, ha sbottato una follower di Federica Pellegrini, che ha ringraziato l’utente: “ Meno male una donna in soccorso ”. Abituata ai commenti, anche i più sgradevoli, della rete, la nuotatrice ha sempre replicato con sarcasmo ed ironia a ciò che i follower e gli hater hanno scritto – e continuano a scrivere – sui suoi profili social.Così come molti personaggi noti, infatti, anche la Pellegrini è spesso bersaglio del web e non è estranea a insinuazioni, insulti e commenti dispregiativi da parte dei “leoni da tastiera”.

Ora in tv con le registrazioni di Italia’s got talent, Federica ha dimostrato di essere a suo agio anche sul piccolo schermo, ma ha deciso di non mettere da parte la sua grande passione: il nuoto. Impegnata in America per la preparazione, la sportiva ha manifestato sui social anche tutta la sua apprensione per quanto sta accadendo in Italia in seguito alla diffusione del Coronavirus.