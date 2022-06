Fedez e Ambra ai ferri corti? Spunta un video

Ferri corti tra Fedez e Ambra Angiolini? Dopo i rumors di un possibile astio tra i due giudici di XFactor è arrivata la smentita.

Se inizialmente si vociferava di divergenze tra i due legate alle audizioni del talent e alla scelta degli artisti da selezionare, ogni voce sul presunto screzio è stata messa a tacere attraverso un video girato dai due nel backstage e pubblicato su Instagram dallo stesso Fedez.

Sulle notte della canzone T’Appartengo, successo di Ambra Angiolini, i due si sono esibiti in un video esilarante nei camerini mettendo a tacere ogni indiscrezione e, anzi, ballando a ritmo di musica dando prova di divertirsi e di stare bene insieme.

Era stato il settimanale Chi a ipotizzare che il rapper non taggasse mai sui propri profili social Ambra Angiolini per contrasti legati alla scelta dei concorrenti che si esibivano durante le audizioni. Il video pubblicato però è prova di come tra i due artisti tutto sembri tornato alla normalità. Insomma le ombre di qualche possibile diverbio sembrano alquanto superate.

Il video pubblicato sui social però non è il primo segnale di un rapporto rilassato e amichevole tra i due. Proprio Ambra poco tempo prima aveva commentato una foto di Fedez con in braccio i figli Leone e Vittoria sul set. L’attrice aveva infatti scritto: “Quello biondino in piedi mi darà del filo da torcere”.

Insomma felicità ritrovata in tutto e per tutto per Fedez che, a seguito dell’operazione al pancreas a cui è stato sottoposto, ha deciso di vestire nuovamente i panni di giudice di XFactor mettendosi in gioco nuovamente e tornando in quella che si potrebbe definire la sua seconda casa.