Fedez invita Justin Bieber a uno dei suoi concerti dal balcone

I concerti al balcone di Fedez e Chiara Ferragni sono diventati un appuntamento speciale per gli italiani in quarantena. Se il primo appuntamento con l'inno nazionale non era andato a buon fine, con scarsa partecipazione da parte del vicinato, le sere successive sono state sempre di più le persone che si sono affacciate per godere della musica diffusa da Fedez e da sua moglie. Molti artisti hanno deciso di collaborare e di suonare live, via Instagram, per allietare una parte della giornata. Francesca Michielin, Andrea Bocelli ed Emma Marrone sono alcuni dei nostri cantanti che hanno risposto "presente" all'appello di Fedez. Il rapper ha però voluto osare e ha inviato la sua richiesta anche oltreoceano, niente meno che a Justin Bieber.

Il cantante canadese è molto amato nel nostro Paese e sui social è seguito da centinaia di migliaia di persone. L'appello di Fedez è stato fatto mediante un messaggio lasciato dal cantante trai commenti di una diretta di Justin Bieber sul suo profilo Instagram. " Justin, vuoi cantare su Instagram per gli italiani in difficoltà, come ha fatto Andrea Bocelli oggi? ", ha scritto Fedez, aggiungendo numerose bandierine italiane al suo appello. Pubblicamente, però, il cantante canadese non ha risposto alla richiesta del marito di Chiara Ferragni ed è anche probabile che non sia riuscito a leggerlo vista la mole di messaggi che arrivano sul suo profilo. Fedez, però, non sembra essere un ragazzo che si arrende facilmente e non è escluso che nei prossimi giorni non provi nuovamente a contattare Justin Bieber per convincerlo a eseguire alcuni brani in diretta Instagram.

I concerti al balcone dei Ferragnez sono stati momentaneamente sospesi qualche giorno fa in rispetto alle tantissime vittime da coronavirus in Italia ma quei momenti di svago e leggerezza erano di sollievo per tantissimi altri italiani. Oltre che per il vicinato, infatti, i concerti vengono fatti per tutti gli italiani che sui social seguono la coppia. I numeri dei contatti sono elevatissimi per le dirette Instagram di Fedez di questi giorni, che durante i concerti raggiungono oltre 100 mila visualizzazioni contemporanee. Andrea Bocelli è uno dei cantanti italiani più famosi all'estero e non ha esitato ad accettare l'invito di Fedez e di Chiara Ferragni. Insieme a suo figlio Matteo hanno regalato al mondo uno straordinario momento di musica, che rimarrà probabilmente tra i ricordi più belli della quarantena italiana del 2020 per il coronavirus.