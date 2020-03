Fedez dice stop alle dirette dal balcone: "In segno di lutto per i tanti morti”

Da giorni Fedez intrattiene il quartiere CityLife e migliaia di follower sui social network con dj set musicali dal balcone del suo appartamento. Un momento di svago, fissato per le 18, che sta regalando una pausa di leggerezza alle migliaia di italiani costretti alla quarantena per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Il popolare rapper, però, ha deciso di sospendere l’evento per alcuni giorni, comunicando la sua decisione attraverso i canali social.

L'idea di intrattenere musicalmente dal vivo i vicini di casa e i follower in diretta streaming è nata una settimana fa. Visto il grande successo di pubblico del primo appuntamento - un milione di visualizzazioni - Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di proseguire l'iniziativa anche nei giorni a seguire, scegliendo di coinvolgere anche altri cantanti italiani. Collegate attraverso i social si sono così esibite Emma Marrone, Francesca Michelin e il cantante lirico Andrea Bocelli. Quest'ultimo, in streaming con Fedez e Chiara Ferragni dalla sua casa in Toscana, ha regalato, ieri, un momento musicale intenso e ricco di emozioni. Una diretta live che è stata seguita da oltre 170mila persone, che si sono strinte virtualmente al cantante lirico e al rapper.

Il nuovo appuntamento musicale era fissato per questa sera alle ore 18, ma Fedez ha fatto sapere di aver deciso di sospendere temporaneamente l’iniziativa. Attraverso un messaggio condiviso nelle sue storie di Instagram, ha spiegato il motivo della sua scelta: " Nel rispetto delle numerose vittime di questi giorni le dirette dal balcone si prenderanno qualche giorno di pausa ".