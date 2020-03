Andrea Bocelli e Fedez da brividi: l’abbraccio alle città colpite dal virus

Chiara Ferragni aveva promesso che quella di ieri, 19 marzo, sarebbe stata una serata magica e così è stato. Il concerto di Andrea Bocelli in diretta Instagram dal profilo di Fedez ha regalato un momento di positività e spensieratezza agli italiani, ma non è mancato il pensiero e l’abbraccio virtuale alle città maggiormente colpite dal coronavirus.

Nella mattinata di ieri i Ferragnez avevano annunciato con orgoglio la partecipazione della star internazionale al loro “concerto dal balcone” che, ormai, rappresenta per gli italiani in quarantena l’unico momento in cui si può uscire a prendere una boccata d’aria. L’iniziativa della coppia più social di sempre ha coinvolto, nei giorni precedenti, Emma Marrone e Francesca Michielin, ha fatto breccia anche nel cuore di Andrea Bocelli, che ha abbracciato in toto la loro idea.

Il live del tenore è stato davvero da brividi, la diretta è stata seguita da 170mila persone e, ancora una volta, Chiara Ferragni e Fedez hanno dimostrato quanto la condivisione e l’utilizzo intelligente dei social possano avere un grande impatto in un momento tanto delicato per la Nazione.

“ Fare il bene è l’unico mestiere che ci rende degni d’essere qui, pigionanti del mondo - ha spiegato all'Ansa il maestro Bocelli, che si è impegnato con una raccolta fondi per l’Ospedale di Camerino - . La musica è tante cose, mi piace pensare che sia anche un veicolo di speranza in situazioni di emergenza come questa che stiamo vivendo in tempo di coronavirus ”.

E, senza dubbio, la musica del maestro ha fatto del bene a molti. Bocelli, dal balcone dei Ferragnez, ha regalato momenti di grande brivido e non è mancato il pensiero alle vittime del coronavirus e a tutti i medici e gli infermieri che, quotidianamente, stanno combattendo in prima linea.

Fedez, Chiara Ferragni e Andrea Bocelli, insieme al figlio Matteo, hanno osservato un minuto di silenzio per tutte le provincie maggiormente colpite dal Covid-19, riservando un pensiero anche a tutti coloro che lavorano senza sosta negli ospedali di tutta Italia, a costo di mettere a rischio anche la propria vita.

Il video condiviso dal rapper sui social, che sintetizza in pochi secondi il concerto di Andrea Bocelli dal balcone dei Ferragnez, è stato visualizzato da più di un milione di follower e gli utenti della rete hanno rivolto un applauso virtuale a loro e a questa iniziativa che regala un po’ di leggerezza in giornata fatte di numeri, statistiche e notizie poco rassicuranti sul coronavirus.