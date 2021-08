Fedez-imprenditore lancia una linea di zaini: "Si pagano a rate"

Polemiche su polemiche su polemiche. Se non ci pensano le temperature bollenti a scaldare gli animi ci pensano i vip. Dopo la lite social con Salmo e la denuncia per vilipendio delle forze armate, Fedez torna a occuparsi dei suoi affari. Per farlo ha deciso di cavalcare il successo della moglie, Chiara Ferragni, lanciando la sua personale linea di zaini per la scuola. Il rapper ha preso in prestito i colori tipici della linea della fashion blogger (senza troppi sforzi creativi) e ha puntato su eco materiali, dando vita al suo progetto in collaborazione con una nota marca di zaini. Il lancio del prodotto ha sollevato però più di una critica per colpa del costo. Il prezzo dello zaino oscilla tra 59,90 e 69,90 euro a seconda del modello. Ma tranquilli. Si potrà pagare anche in comode rate.

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato e già si infiamma la polemica. A far scaldare l'atmosfera ci ha pensato Raz Degan, che si vociferava fosse in trattative per entrare nella Casa. Il suo ingresso al Gf sarebbe stato in bilico per l'esorbitante cachet richiesto dall'attore: mezzo milione di euro. Una cifra impressionante per una permanenza a scadenza (solo trenta giorni). L'indiscrezione ha indispettito però Raz Degan che su Instagram ha sputato veleno contro il reality: " Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante Delta-Maggio sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione! Hahahahah La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare ". Una smentita che non ha convinto davvero, vista la replica prima del blogger Davide Maggio e poi di Alfonso Signorini. Il conduttore ha svelato, infatti, che Mediaset avrebbe rispedito al mittente l’astronomica richiesta, scaricando Raz. Non vede invece l'ora di varcare la porta rossa Katia Ricciarelli. La cantante lirica ha accettato per curiosità di partecipare al reality e nella Casa spera addirittura di trovare l'amore. " Baudo non sarà l'ultimo amore della mia vita: magari lo trovo al Gf Vip! Per questo non voglio sapere chi c'è nel cast ", ha dichiarato a Chi la Ricciarelli. Se son rose fioriranno!

Questa volta è toccato a Giulia De Lellis passare per "fedifraga" (solo per qualche ora). Il fidanzato Carlo Beretta è stato scambiato per il figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini e sul web si è scatenato il finimondo. È bastata infatti una semplice foto pubblicata su Instagram - in cui la De Lellis si lascia baciare (vicino alla bocca) dal suo bel fidanzato - a far esplodere i social network. Di profilo l'erede della famiglia Beretta è apparso in tutto e per tutto identico a Oppini e in tanti hanno creduto che Giulia avesse tradito il fidanzato con l'ex gieffino. L'hashtag Oppini è salito nelle tendenze di Twitter per diverse ore, scatenando supposizioni e critiche di ogni tipo. Ma alla fine i follower si sono dovuti mettere l'anima in pace. Nessun succoso gossip tra loro.