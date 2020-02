Fedez non ci sta: "Ma il senso di farvi le foto in tenuta antivirus?"

Il Coronavirus ha colpito diversi Paesi nel mondo, tra cui l'Italia, dove ad oggi si sono registrati almeno 374 casi di contagi e 12 vittime accertati. L'emergenza sanitaria, che sta investendo il Bel Paese, desta molta preoccupazione non solo per la gente comune. Anche i personaggi famosi si dicono preoccupati per via delle infezioni da Covid-19 riscontrate in questi giorni, tra cui la consorte di Fedez, Chiara Ferragni, che ha non a caso rinunciato a diversi viaggi. Dal 18 al 24 febbraio, tuttavia, è ricorsa la Milan Fashion Week (la settimana della moda a Milano, ndr), per la quale diversi personaggi noti del mondo dello showbiz, in particolare quelli appartenenti al mondo del web, hanno posato per alcuni scatti. Tra i quali, lo YouTuber Sascha Burci in arte Anima, che ha realizzato delle foto proprio nel Milanese e, più precisamente, in Piazza Duomo, a suo dire intento ad esorcizzare la paura provata per il rischio di nuovi contagi da Covid-19.

"Anche con il Coronavirus in giro, devo comunque attenermi ad essere il più bello della fashion week! -si legge nella descrizione dell'ultimo post pubblicato dalla web-star, contenente una carrellata di foto scattate in Piazza Del Duomo -. P.S.: Tengo a chiarire (anche se era molto semplice capirlo) che è per ironizzare su tutto questo allarmismo, non contro il virus. Ho fatto un sacco di story, dove ho detto di prendere le giuste precauzioni e di informarsi bene, di non chiudervi in casa dopo aver razziato un supermercato, di ragionare con il cervello, di non fare razzismo gratuito o di andare in panico. Bisogna aver paura dell’ignoranza delle persone, non del virus. #duomo #milano #italy #coronavirus @lookatsascha ph: @zanella_productions".

E il post in questione, com'era prevedibile che accadesse, ha diviso l'opinione del web.

In particolare, è emerso in rete un parere discordante, riportato tra le ultime Instagram story di Fedez, che alluderebbe proprio all'operato dello YouTuber: "Ma il senso di farvi le foto in Piazza del Duomo in tenuta antivirus? Non riesco a coglierne l'ironia, né la necessità. Sono io che sto invecchiando... non fateci caso".