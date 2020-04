Fedez riprende Leone ma si ribalta sul tavolino: la reazione del bambino è virale

La quarantena dei Ferragnez è ormai un format social consolidato. Storie, video e telling della vita domestica durante il lockdown per l'emergenza coronavirus dall'appartamento di City Life a Milano raccolgono di volta in volta uno stuolo di apprezzamenti, commenti e like. Sono centinaia di migliaia le visualizzazioni delle storie dei Ferragnez, che di giorno in giorno regalano uno spaccato della loro vita che finora non era emerso, se non in rare occasioni. Chiara Ferragni e Fedez sono stati bravi a reinventarsi e a far emergere quel lato ancor più scanzonato, mettendo in risalto una semplicità domestica difficilmente imaginabile, che ha permesso di creare un filo empatico ancor più forte con le decine di migliaia di persone che affollano i loro profili Instagram.

Qualcuno potrebbe obiettare che molti dei loro contenuti siano, in realtà, frutto di una complessa e articolata strategia di marketing ma non tutto può essere progettato a tavolino e spesso ciò che piace di più ai fan è l'imprevisto, quell'elemento di rottura che infrange qualunque regola e che ti fa sentire ancor più vicino all'idolo del momento. È quel che è successo oggi a Fedez, protagonista di una clamorosa caduta mentre registrava l'ennesimo video di suo figlio Leone. Le clip del figlio dei Ferragnez piacciono particolarmente al loro pubblico. C'è da dire che Leone è un vero "animale da telecamere", ha una straordinaria spigliatezza davanti all'obiettivo dei genitori ed è di una simpatia travolgente. Ma stavolta, inconsapevolmente e del tutto inaspettatamente, non è stato lui a catalizzare l'attenzione ma il suo giovane padre.

Nel riprendere la corsa buffa di suo figlio con un passeggino di plastica, Fedez è a andato a ritroso senza però accorgersi che, dietro di lui, c'era il tavolino del salotto. Non un elemento d'arredo nuovo e appena arrivato in casa Ferragnez ma un mobile che pare ci sia sempre stato. Probabilmente Fedez ha preso male le misure e non ha calcolato la sua presenza e così ci è caduto sopra, per fortuna senza gravi conseguenze. L'incidente si è chiuso con una gran risata da parte di Fedez e di sua moglie ma non di Leone, che si è evidentemente spaventato nel veder cadere il padre. Lo stesso Fedez ha raccontato che il bambino nel pomeriggio ha avuto difficoltà a prendere sonno per il solito pisolino, perché ancora agitato dall'accaduto. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi, soprattutto in questo caso, visto che il video ha fatto oltre due milioni di visualizazioni in meno di due ore.

Nonostante l'assoluto protgonista sia stato Fedez, ovviamente Leone ha catturato l'attenzione dei follower con la sua reazione istintiva, che è già diventata un meme virale sui social. Anche questa volta, i Ferragnez hanno fatto centro e l'ennesimo spaccato di vita quotidiana della giovane e famosa famiglia del rapper ha conquistato i social. La quarantena è anche questa.