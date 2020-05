Fedez usa Chiara come cavallo. E il web si scatena: "Fu così che nacque Tigre"

Chiara Ferragni e Fedez sono i pionieri dei social in Italia. Soprattutto l'imprenditrice ha dimostrato di aver sempre avuto fiuto con le nuove tecnologie, utilizzandole al meglio per migliorare la sua presenza sui social. È stato così con Instagram, dove ha rapidamente conquistato milioni di follower ed è così anche su Tiktok, il nuovo social che ha rapito l'attenzione dei giovanissimi. Chiara Farragni ha trascinato in questa nuova avventura anche suo marito Fedez. Inoltre la coppia ha aperto anche un profilo di coppia, per maggior diletto dei loro follower. I due sembrano divertirsi tantissimo su TikTok e anche grazie alla quarantena hanno preso dimestichezza con i suoi meccanismi, tanto da rendere virale quasi ogni loro video. L'ultimo condiviso è forse uno dei più divertenti anche per l'ambiguità ironica di quanto messo in scena dalla coppia.

Chiara Ferragni da quando è iniziato il lockdown ha trascorso molto del suo tempo in casa a imparare le nuove coreografie per i trend e le challenge di TikTok. La possibilità di utilizzare tappeti musicali nuovi e divertenti, impostare facilmente transizioni e animazioni, nonché fare lip-sync offre tantissime opportunità di creazione, basta solo un po' di fantasia. L'influencer si è messa d'impegno per acquisire l'abilità giusta con le movenze tipiche dei trend ma chi sembra aver maggiormente apprezzato TikTok è il piccolo Leone, che è protagonista di esilaranti balletti diventati virali, ripresi da centinaia di migliaia di persone. Chiara Ferragni e Fedez si divertono spesso a realizzare TikTok di coppia, a volte riprendendo le challenge più famose e controbuendo alla viralità dei contenuti. È successo con la prima canzone lanciata da Fedez durante la quarantena e sta succedendo con l'ultima, rilasciata solo pochi giorni fa, che ha già decine di migliaia di riprese. TikTok è diventato cruciale per lanciare nuova musica e i coniugi Ferragnez non si sono fatti sfuggire l'occasione.