"Parli ma non dici un ca...": la Ferilli bacchetta Fazio

A Che tempo che fa è andato in onda il Sabrina Ferilli show. L'attrice romana non ha tradito le aspettative e si è scatenata con battute, gag e immancabili parolacce. Ospite in coppia con Leonardo Pieraccioni per presentare l'ultimo film insieme - Il sesso degli angeli - la Ferilli nazionale ha mollato letteralmente il freno e a un certo punto ha anche bacchettato il collega e Fazio, che tiravano per le lunghe la conversazione: " Praticamente so' dieci minuti che parliamo ma non abbiamo detto un cazzo ". La pazienza ha un limite anche per la Ferilli.

Nella trasmissione Belve, si sa, i volti noti trovano sempre qualcosa di grosso da confessare. Ma la dichiarazione fatta da Paola Barale nell'ultima puntata ha lasciato tutti a bocca aperta. Non tanto per le parole (chi si scandalizza più...) quanto per l'ammissione, che ha smontato anni di dicerie e credenze. La showgirl, che sul piccolo schermo latita da un bel po', ha confessato di essere single da tempo ma sul suo orientamento sessuale ha voluto mettere un punto (definitivo). " Una volta per tutte, non ho nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po' di testosterone ", ha detto scandendo bene le parole. Giusto per farsi capire meglio.