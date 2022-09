"Arrestata per una sigaretta elettronica": cosa è successo a Elena Morali

Brutta disavventura per Elena Morali e Luigi Favosolo a Phuket. La coppia è rientrata da una lunga vacanza in Malesia e Thailandia e proprio durante quest'ultima tappa è stata protagonista di una pessima vicenda. L'influencer e l'ex compagno della Moric hanno raccontato di essere stati fermati dalla polizia locale e costretti a pagare una multa da migliaia di euro per colpa di una sigaretta elettronica, che nel paese è vietata.

Elena Morali e Favoloso hanno scelto di raccontare l'accaduto sui social network solo al rientro dal viaggio per evitare di rovinarsi gli ultimi giorni di vacanza. E su Instagram hanno sfogato la loro rabbia per il trattamento subito. " A Phuket la polizia invece di fermare i thailandesi in motorino senza casco, fermano i turisti. Avevamo il casco ed eravamo in regola, ma ci hanno fermato". E qui è cominciato l'incubo. Invece di chiedere i documenti, i poliziotti avrebbero chiesto alla coppia se sono in possesso di sigarette elettroniche, vietate in Thailandia: "Noi abbiamo detto di no, ma quando l'hanno vista nella borsa di Elena ci hanno perquisito e quando l'hanno trovata ci hanno detto che Elena sarebbe finita in galera ".

A quel punto Elena Morali avrebbe chiesto di potere contattare l'ambasciata italiana, ma i loro cellulari sarebbero stati sequestrati e " hanno continuano a dirci che, per non finire in galera, dovevamo pagare una multa da 1500 euro ". Nel frattempo l'influencer avrebbe dovuto passare la notte in cella lontano da Favoloso, che a quel punto sarebbe sceso a patti con la polizia: " Gli ho detto che ero disposto a pagare e dopo un'ora mi hanno detto: 'Se paghi il doppio va bene (3mila euro) ". Favoloso sarebbe così andato a prelevare la somma richiesta, ma avrebbe potuto prendere solo 750 euro, cioè il limite massimo consentito dalla sua carta.