Quanto costa un caffè al nuovo bar della Ferragni

La nuova avventura di Chiara Ferragni si lega al nome Nespresso. Dopo la macchina del caffè brandizzata dalla popolare influencer, tutta rosa e con il logo dell'occhio, ecco arrivare il suo bar. In centro a Milano, in piazza del Carmine, ha aperto i battenti il temporary bar Nespresso per Chiara Ferragni. Ma a far parlare è soprattutto i listino prezzi del locale, che sarà operativo fino al 18 luglio.



Bersi un classico caffè espresso nel locale che Chiara Ferragni ha inaugurato nelle scorse ore costerà 1.50 euro. Un prezzo in linea con quelli di altri bar milanesi, ma a far lievitare il conto è il caffè creato dall'imprenditrice digitale originaria di Cremona. La ricetta "speciale" della Ferragni costa infatti 6 euro, come documentato da Fanpage. A costare quattro volte tanto una semplice tazzina di caffè è la combinazione esclusiva ideata dalla moglie di Fedez: un espresso con ghiaccio, latte di cocco e zucchero rosa. Servito con una guarnizione di zucchero filato rosa o, a scelta, con marshmallow. Il tutto corredato da bustine, tazzine e tovagliette brandizzate nei colori e nei loghi della popolare influencer. Decisamente "in" anche l'insalata che prende il nome del blog personale che ha lanciato la Ferragni nel firmamento del web: The Blond Salad. Una ricetta che sul menù è venduta a 15 euro.

La nuova avventura commerciale di Chiara Ferragni ha lasciato ancora una volta di sasso i suoi follower per i prezzi decisamente sopra la media. Dopo i lussuosi body disegnati in onore dalla secondogenita Vittoria e i sandali in gomma con prezzo da capogiro, ora il suo caffè speciale a sei euro rischia di farla finire per l'ennesima volta nel mirino delle critiche. Dopo l'inaugurazione di questa mattina, infatti, sui social network in tanti hanno commentato uno degli scontrini, che sono iniziati a circolare dopo l'apertura del temporary bar.