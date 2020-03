La festa di compleanno da sogno per il figlio di Beckham

Secondo il Sun, David e Victoria Beckham stanno facendo di tutto per assicurarsi che il loro figlio maggiore Brooklyn ricordi per sempre il suo 21esimo compleanno come quello più incredibile mai organizzato per lui dai suoi genitori. I Beckham, dopo aver festeggiato 20 anni di matrimonio, ora si trovano a celebrare una data molto importante dato che il loro primogenito nacque esattamente 4 mesi prima che loro due si sposassero con una fastosa cerimonia il 4 luglio 1999, nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino, con Victoria Beckham in abito di Vera Wang. All’epoca non era ancora una stilista, ma ancora una cantante con le Spice Girls, altrimenti, probabilmente se lo sarebbe disegnato da sola.

Quindi Brooklyn, nato il 4 marzo del 1999, era già venuto al mondo quando i suoi genitori decisero di sposarsi, creando più che una famiglia un vero brand. Il nome " Beckham ", infatti, è noto nel mondo come simbolo di stile aristo-british e anche Brooklyn, tra i giovani modelli inglesi più contesi dai marchi di lusso, ne è un degno rappresentante, tanto da aver iniziato la sua carriera nella moda per uno dei marchi più blasonati del Regno Unito, Burberry, che lo volle per una campagna pubblicitaria a soli 15 anni. E da allora ha lavorato per tutti i più grandi nomi del settore e posato per i fashion magazine più illustri e patinati.

Secondo un insider del Sun, per festeggiare i 21 anni che Brooklyn compirà il prossimo 4 marzo, pare che papà David e mamma Victoria non abbiano badato a spese, arrivando a firmare assegni per per più di 100mila sterline pur organizzargli una festa indimenticabile nella loro tenuta nel Cotswolds. Secondo la fonte del Sun, Brooklyn " è entusiasta della festa e anche per la strepitosa lista di celebrità che hanno accettato il suo invito”, tra cui figurano nomi eccellenti come la Spice Girls Emma Bunton, la top model Cara Delevingne, il regista Guy Ritchie con il figlio Rocco, avuto da Madonna, e grande amico del primogenito dei Beckham. Ci saranno anche i suoi padrini di battesimo, Elton John, David Furnish ed Elizabeth Hurley ".

Il dress code del party non è ancora stato rivelato, così come il Sun non è riuscito a scoprire quale intrattenimento David e Victoria Beckham abbiano riservato per gli ospiti, ma " si pensa che sia qualcosa di sensazionale, che farà parlare a lungo i fortunati invitati al super party ". Naturalmente a festeggiare Brooklyn ci sarà anche la sua fidanzata, Nicola Peltz. I due, che si frequentano da circa 5 mesi, sono stati recentemente fotografati insieme alle sfilate di Parigi e, come scrive il taboid, " sembra che le cose stiano diventando piuttosto serie tra loro, dato che si dice che mamma Victoria desideri tanto che Brooklyn e Nicola si sposino presto ". Pare che Posh Spice adori la sua possibile futura nuora al punto che le due escono spesso insieme, divertendosi un mondo, a differenza dell’ex fidanzata del figlio, la modella Hana Cross, per nulla gradita a Victoria.

Non resta che aspettare il prossimo 4 marzo per vedere sui social il risultato degli sforzi dei Beckham per organizzare il super party per il figlio Brooklyn il cui nome ha sempre incuriosito i fan della coppia. Per qualcuno è perché è stato concepito a Brooklyn, New York, anche se insider della coppia hanno spesso precisato che sì, gli Usa c’entrano, ma solo perché è lì, a Brooklyn, che sua madre Victoria ha scoperto di essere incinta di lui.

