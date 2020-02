Sanremo, volano gli ascolti della terza serata. Miglior risultato dal 1997

L’edizione numero 70 del Festival di Sanremo continua ad inanellare un successo dopo l’altro. Nella prima conduzione di Amadeus, in una kermesse politicizzante (ma non troppo) in cui si celebra la cultura musicale di ieri, di oggi e del domani, il pubblico premia con ottimi ascolti il festival della città dei fiori. Infatti anche la terza serata, quella delle cover e dei duetti, ha fatto segnare un altro trend positivo al programma in onda su Rai Uno. Un successo di pubblico che premia tutti o quasi gli azzardi di Amadeus, e tutte le scelte fuori dagli schemi degli artisti in gara.

Il Festival di Sanremo ieri stravince ancora una volta sia negli ascolti che nei punti di share. Sono 9.836.000 gli spettatori sintonizzati davanti la tv con una percentuale del 54,5%. Un record per lo stesso Amadeus, per un miglior risultato dal 1997 ad oggi. E in una serata come quella di ieri, che si è protratta ben oltre le due del mattino, il Festival si consacra una vera e propria macchina macina ascolti. E non solo il pubblico live ha sforato indici così alti, anche sui social è guerra di tweet e video su instagram. Un Sanremo social che attira giovani e meno giovani, una kermesse aperta a tutti, proprio come aveva annunciato Amadeus in conferenza stampa.

La terza serata del Festival di Sanremo ha superato di gran lunga le aspettative. In termini di ascolti ha bissato gli utenti sintonizzati per la puntata del mercoledì, che erano appena 9 milioni con un 53% dello share. Un indice di ascolto però che è stato superato solo dalla prima serata che ha visto con oltre 10 milioni gli spettatori e con un 52% di share. E nonostante la concorrenza delle altre reti che hanno creato un palinsesto ad hoc, il Festival di Sanremo domina incontrastato.

La serata è stata densa di avvenimenti. Dai 24 duetti che hanno animato il palco dell’Ariston, fino al monologo extra large di Benigni, senza dimenticare il live di Tiziano Ferro (non esente da difetti). Sanremo quindi si conferma leader nei programmi della sera, ancora una volta. Grande attesa per la quarta serata, in cui i big saranno tutti in gara, e cresce la febbre del vincitore che, sicuramente, verrà annunciato nella tarda notte di sabato.