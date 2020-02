Sanremo, record di ascolti per Amadeus che supera il 52% di share con oltre 10milioni di telespettatori

Amadeus dei record con il suo festival di Sanremo, che nella serata del debutto sfonda il muro dei 10milioni di telespettatori di media e supera il 50% di share attiva sul pubblico da casa. Al suo debutto sul palco dell'Ariston, supportato da Fiorello e da Tiziano Ferro, Amadeus ha registrato il 52,2%, il miglior risultato di share degli ultimi 10 anni e non solo. Ha superato, anche se di poco, il primo Sanremo di Claudio Baglioni, che in termini di share si era fermato al 52,06% ma aveva registrato valori assoluti più alti, andando oltre gli 11,6 milioni di telespettatori.

La platea registrata dai meter Auditel è diminuita rispetto al passato ma sono i tempi a essere cambiati. Rispetto a pochi anni fa ci sono molte più persone che seguono la televisione dai loro dispositivi mobili quali smartphone e tablet, tantissimi altri utilizzano i computer e questi dati non rientrano nella rilevazione Auditel del pubblico attivo nei dati forniti. Per trovare un'edizione che in termini di share abbia fatto registrare numeri maggiori al debutto bisogna tornare indietro fino al 2005. Quella fu la prima edizione condotta da Paolo Bonolis, affiancato da Antonella Clerici e Federica Felini. La prima puntata regalò un vero e proprio record per gli anni Duemila a Bonolis, che conquistò il 54,8% di share con oltre 12 milioni di telespettatori.