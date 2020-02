La figlia di Jennifer Lopez si esibisce con la madre: debutto al Super Bowl

Debutto a sorpresa per Emme Anthony, 11 anni, figlia di Jennifer Lopez e dell’attore e cantante Marc Anthony. La finale del Super Bowl, svoltasi a Miami domenica sera, ha regalato alla figlia di JLo un momento di celebrità. Emme si è infatti esibita insieme alla madre nello show di musica e ballo che si è svolto a metà gara nella partita che ha visto trionfare i Chiefs contro San Francisco.

Lo spettacolo di apertura e chiusura del Super Bowl è da sempre un momento molto atteso dal pubblico americano e quest’anno, dopo il forfait di Rihanna, ha regalare musica e intrattenimento è stato il duo latino formato da Shakira e Jennifer Lopez. La cantante colombiana ha dato il via allo show con mezz’ora di musica e spettacolo, mentre Jennifer Lopez ha chiuso la performance con un remix delle sue canzoni più famose. A sorpresa, però, al suo fianco è comparsa anche la figlia di 11 anni, Emme. La ragazza ha già dimostrato, nei mesi passati, di aver ereditato le doti canore della madre ma fino ad ora per lei non c’era mai stato un debutto ufficiale. A Miami Jennifer Lopez ha voluto far vedere al mondo la bravura della sua bambina che, sul palco, ha mostrato grinta e sicurezza.

Emme si è unita alla cantante portoricana sulle note di "Let's Get Loud" sbucando fuori da una gabbia sferica sospesa sul palco. Poi, alla giovane 11enne è toccato il compito di intonare il celebre brano di Bruce Springsteen, "Born in the USA", mentre JLo faceva il suo ingresso sul palco aprendo il mantello a stelle e strisce e mostrando i colori della bandiera portoricana al suo interno. La notizia di un possibile esordio di Emme sul palco del Super Bowl era iniziata a circolare alla vigilia dell’incontro. Il portale americano Page Six aveva citato una fonte che dava per certa la presenza della figlia di JLo sul palco. L’anteprima però era stata data, involontariamente (oppure no?), dalla stessa popstar che, sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato una foto delle prove dello spettacolo in cui si mostrava insieme alla giovanissima figlia. Non è però la prima volta che Emme si esibisce al fianco della madre. La giovanissima aveva inaugurato il tour mondiale di Jlo, lo scorso giugno, duettando con lei in "Limitless".