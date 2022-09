Film e serie dedicati alla Corona inglese su Prime Video

La Regina Elisabetta II e tutta la Royal Family sono protagoniste di una folta schiera di film e serie TV, che raccontano la Corona inglese attraverso le vicende più appassionanti e spesso drammatiche degli ultimi decenni.

Il catalogo di Prime Video permette di accedere a un’ampia selezione di titoli, contenuti dedicati ai protagonisti della famiglia reale e alla sovrana più longeva della storia inglese.

Dai premi Oscar Helen Mirren e Colin Firth fino a un’inedita Kristen Steward nei panni di Diana Spencer, la Principessa triste interpretata anche da Naomi Watts in un’altra pellicola: ecco i titoli più interessanti da vedere su Prime Video.

The Queen

Una strepitosa Helen Mirren veste i panni della Regina Elisabetta II nella pellicola “The Queen”, diretta da Stephen Frears. Un ruolo che ha permesso all’attrice britannica di vincere l’Oscar come migliore attrice.

Uscito nel 2006, il film racconta le vicende della famiglia reale nei giorni successivi al 31 agosto 1997, la data della morte della Principessa Diana.

Una notte con la regina - A royal night out

“Una notte con la regina - A royal night out”, diretto da Julian Jarrold, ci riporta indietro al 1945, anno della vittoria degli Alleati contro la Germania nazista. Una Elisabetta giovanissima, insieme alla sorella Margaret, sono al fianco del padre Re Giorgio VI in procinto di pronunciare il discorso alla nazione, desiderose di unirsi al popolo per i festeggiamenti tra le vie di Londra.

Il discorso del re

Elena Bonham Carter, Colin Firth e Guy Pierce sono i protagonisti del film premiato con quattro Oscar e diretto da Tom Hooper, “Il discorso del re”, uscito nel grande schermo nel 2010. Dopo l’abdicazione di suo fratello, Giorgio VI accetta la corona ma la sua balbuzie lo rende molto riluttante, tanto da affidarsi al supporto del logopedista Lionel Logue, con cui instaura un rapporto particolare. Sarà proprio Giorgio VI a guidare il Paese negli anni della Seconda Guerra Mondiale. La futura sovrana Elisabetta II appare nel film ancora bambina.

Spencer

La pellicola “Spencer”, uscita nel 2022 e diretta da Pablo Larraì, vede Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Il matrimonio con il Principe Carlo è ormai diventato una relazione fredda e distante e per Diana è arrivato il momento di prendere una decisione molto sofferta, proprio mentre festeggia il Natale con la famiglia reale a Sandringham House, nel Norfolk.

Diana: la storia segreta di Lady D

Ancora un film dedicato a Lady D, questa volta interpretata da Naomi Watts. “Diana: la storia segreta di Lady D”, diretto da Oliver Hirschbiegel, racconta gli amori e le passioni della Principessa Diana, archiviato il matrimonio con uno dei membri della Royal Family.

Le vite private dei Windsor

“Le vite private dei Windsor” è una serie TV dedicata a una delle famiglie inglesi più celebri. Tre stagioni focalizzate sulla vita di Lord Mountbatten, della Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta II, e delle Regina Madre.