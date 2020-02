Barbara d’Urso spegne il microfono al fidanzato della Elia

Torna a “ Live non è d’Urso ” Pietro Delle Piane fidanzato di Antonella Elia che già la scorsa settimana aveva avuto un acceso scontro quando si era sottoposto alla macchina della verità. Torna questa volta, per chiarire alcuni punti di questa vicenda, facendolo però con gli stessi modi aggressivi che lo hanno fatto attaccare da tutti la settimana scorsa. Ospite della serata è anche Fiore Argento con cui lui era stato paparazzato, venuta a chiarire la sua posizione su quello che da molti era stato bollato come un presunto tradimento.

Ma prima ancora, Pietro ha uno scontro molto acceso con la padrona di casa Barbara d’Urso che lo ha ripreso più volte durante il colloquio. E forse proprio per alleggerire Pietro commette una gaffe imperdonabile nei confronti della padrona di casa: “ Barbara continui a ripetere che questa è casa tua, ma io ci sono state molte volte a casa tua a Roma, Daniela mi chiamava quando tu non c’eri e mi diceva di andare ”.

La cosa come tutti immaginano non soltanto non fa ridere, ma fa infuriare la conduttrice gelosissima della sua privacy. “ Innanzitutto dico "casa mia" perché qui butto il sangue con i miei collaboratori - risponde la d’Urso - ed è come casa, poi ti consiglio di essere meno arrogante e cafone quando vai in televisione. Non interrompermi, potrei chiudere l’audio ma volo alto ”. Ma Pietro risponde alzando i toni: “ Era solo una battuta. E chiudi, io volo basso! Non sono arrogante però mi dà fastidio che la gente prenda per il c**o Antonella. Avete mandato un servizio che la prendeva per il c**o. Devi difendere anche lei, non solo Sgarbi e Morgan, anche Antonella è una professionista della tv. Io sono un lavoratore e una persona perbene, qui invece fate sempre le solite buffonate, dai Barbara, poi mi insegni come comportarmi?! Siete talmente ospitali che qui stasera non c’era trucco, né parrucco e nemmeno audio. L’altra volta mi avete fatto fare la macchina della verità in quelle condizioni, non in tranquillità come Nina Moric. E non avete rispettato la scaletta su cui ci eravamo accordati, per questo mi sono arrabbiato. Mi fai attaccare da 4 serpi, non si fa, voi prendete per il c**o Antonella ”.

Ed è qui che la d’Urso mette in atto quello che ha promesso e chiede alla regia di chiudere l’audio lasciando Pietro in video a parlare come un pesce rosso in un acquario. " Regia, spegni il microfono e lascialo in split così lo vediamo urlare, ma non lo sentiamo. Non essere così presuntuoso quando vai in tv, non attaccare e parlare male di altre persone e soprattutto ti consiglio di non raccontare mai più i miei fatti privati in pubblico, di parlare di me, di mia sorella e della mia famiglia per fare il simpaticone, tra l’altro senza far ridere nessuno. Com’era? Salutame a soreta, ciao ”.

Ma la storia non finisce qui, perché entrata Fiore Argento con cui Delle Piane è stato paparazzato, smonta tutta la tesi dell’incontro di lavoro e soprattutto dell’arrivo dei paparazzi: “ So che sta passando un periodo di lavoro difficile e gli dissi che stavano facendo dei casting, ma non è vero che l’ho chiamato io per volere di mio padre. Ma ti pare che io chiamo mio padre o che lo possa influenzare? Il giorno delle foto mi chiamò lui perché voleva parlare di Antonella. Ci siamo visti, siamo andati in un bar sotto casa e abbiamo mangiato una pizzetta. E’ stato un quarto d’ora in cui mi ha parlato solo di Antonella, credo sia innamoratissimo. Però mi è sembrato strano che mi prendesse la mano, è stato un secondo però l’ha fatto, non abbiamo un rapporto da mano nella mano. Mi ha anche abbracciato, ma non perché stesse male con la schiena. E poi se sta male con la schiena va in motorino!