Fiorella Mannoia sexy su Instagram con il fidanzato Carlo Di Francesco

Avere 63 anni e non dimostrarli affatto. E' la straordinaria bellezza carismatica di Fiorella Mannoia che in alcuni scatti sui Instagram appare più che mai sexy e attraente nonostante gli anni che passano. Due scene di vita quotidiana in cui la Mannoia e il suo fidanzato, Carlo Di Francesco, ripresi nella loro naturalezza, sprigionano un fascino che catalizza. L'artista ha postato sul suo profilo IG delle immagini private, ed è un'occasione rara, dove la Mannoia, 63 anni, e il suo compagno Di Francesco, 39 anni, mostrano al popolo social la modalità di vivere il loro amore nella routine quotidiana: liberamente e in perfetta complicità. La realtà di quegli scatti mostrano 12 anni di amore intenso: Fiorella Mannoia appare sexy su Instagram in compagnia del fidanzato Carlo Di Francesco, di cui è innamorata profondamente.

Oggi la cantante si piace molto di più che nel passato. Del resto è il fascino che conta e con una personalità magnetica come la sua il gradimento è assicurato. Una relazione vissuta in sordina e nell'intimità, rifuggendo dai riflettori e dal gossip per la risevatezza di entrambi e per l'istnto di protezione della cantante di voler salvaguardare la sua storia dalle critiche pungenti a causa della differenza d’età tra i due. Ancora oggi dopo tanti anni di legame si amano come agli esordi della loro storia e sono inseparabili. Gli scatti su Instagram postati dalla cantante testimoniano proprio la solidità della loro unione. Il segreto di longevità del loro amore? Lo svela la rossa della canzone italiana, confessando la sua ricetta infallibile.

Mannoia e Di Francesco: complicità negli scatti di coppia

Fiorella Mannoia, un artista tanto tradizionale quanto trasgressiva. E la sua chioma rosso fuoco è un indizio di questa sua forza sovversiva interiore. Ecco che la Mannoia, avvenente ma anche romantica, si esibisce agli occhi dei fan in questi suoi scatti social. Lei immersa nella lettura, immacolata nel suo lungo abito bianco, è seduta disinvolta gambe distese in una comune lavanderia mentre il suo uomo attende il bucato. A corredo del post condiviso su Instagram, la didasalia concisa dall'artista: " Un giorno comune". L'ultimo scatto postato dalla Mannoia sorprende nell'ammirare la cantante di "Quello che le donne non dicono" sempre più sensuale e innamorata. Lei è rannicchiata sul retro di un automobile in posa sexy con décolleté esuberante fasciato da un corpetto mentra ammicca capricciosa all'obiettivo e il musicista fa capolino alle sue spalle intento nel rifornimento di benzina. La coppia è immortalata in due scene di vita comuni ma l'atmostera intorno è magica. Poi il dettaglio dell'abito bianco richiama il profumo di fiori d'arancio. Nozze in vista? Al momento non è dato saperlo, ma l'animo in libertà di entrambi e l'amore incondizionato in cui credono allontana l'idea. Questa volta la didascalia al post recita: " E dopo la lavanderia... la benzina!".

Fiorella Mannoia sembra aver trovato la vera felicità accanto a Carlo Di Francesco, e i 26 anni di differenza non hanno condizionato la riuscita della loro storia sentimentale. Il loro amore perdura da oltre dieci incontrastato. Il rapporto di complicità e di passione che intercorre tra loro si palesa nella spontaneità di queste foto che la cantante ha postato sul suo profilo Instagram. Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono fidanzati ormai da molti anni, ma è solo nel 2017 che la coppia ha ufficializzato la loro relazione d’amore. La Mannoia e Di Francesco sono uniti non solo da un rapporto di tipo amoroso: il fidanzato, oltre ad aver sedotto e indotto in amore la cantante romana, è anche il suo produttore e arrangiatore musicale. Carlo Di Francesco è noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, Amici, nel ruolo di coach.