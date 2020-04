Flavia Pennetta racconta la sua quarantena: "Mi godo la famiglia"

Flavia Pennetta, ex tennista italiana vincitrice degli Us Open nel 2015 in finale contro la connazionale Roberta Vinci, è impegnata da qualche anno con il collega Fabio Fognini. La coppia è molto affiatata e in questi anni ha avuto due figli a coronamento del loro amore. In questo periodo di quarantena forzata, la 38enne brindisina ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport e si è messa a nudo parlando: "Come se la cava Fabio da marito? Dai, è bravo, è bravo… Sono contenta. L’altro giorno l’ho anche messo a cucinare: c’era Farah che protestava, così gli ho lasciato tutti gli ingredienti pronti e un video tutorial, e se l’è cavata benissimo".

Pennetta ha poi scherzato sullo stato di forma del compagno: "Fabio sta ingrassando? No, si sta allenando cinque volte la settimana. Fortunatamente abbiamo un giardino e lui si è costruito una mini-palestra con tutto quello che gli serve. Poi Fabio è un mangione, ma di cose semplici, e il dietologo ci ha dato suggerimenti per toglierci la voglia di dolci senza appesantirci. Anche io mi alleno la mattina presto, se Farah ha dormito bene, altrimenti dopo pranzo quando i bimbi dormono. Ci alterniamo".

Fognini in questi mesi sta spingendo la moglie a ritornare a giocare anche se difficilmente sarà una cosa possible data l'età dell'ex tennista pugliese: "Mamma che pesantezza... Mi sta mettendo a dura prova. Mi dice: “Dai, riprendiamo ad allenarci insieme, quando si può andiamo a Roma a casa di Barazzutti, stiamo con i bambini in guardino. Nel tennis oggi poi non si sa cosa può succedere, ti fai solo sette tornei, ti segue la Schiavo…”. Mi ha già fatto la programmazione, capito?".

Fognini è sempre stato un tipo focoso in campo ma pare che dopo aver messo la testa a posto e grazie a Flavia si sia un po' calmato: "Sicuramente diventare genitore ti cambia. Fabio ha sempre i suoi momenti di “sclero”, che non amo, ma non posso pretendere che cambi del tutto. A volte bisogna tirargli le orecchie… Ora che è arrivata Farah e che Fede interagisce molto con lui è ancora più consapevole e responsabile".

Flavia ha un discreto seguito sui social con oltri 178000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video che la ritraggono in diversi momenti della giornata e che la stanno seguendo anche in questo periodo di quarantena forzata per via della pandemia da coronavirus che ha colpito tutto il mondo indistintamente.