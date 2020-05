Flirt tra Alberto Urso e Gaia Gozzi? Il commento di Maria in puntata imbarazza

La prima serata del nuovo "Amici Speciali" di Maria De Filippi ha regalato ascolti record, azioni benefiche e anche qualche succulento gossip. Da giorni sarebbe in corso, infatti, un flirt tra due talenti molto amati del format di Canale 5, il tenore Alberto Urso e la recente vincitrice di "Amici 19" Gaia Gozzi. A svelare il retroscena è stata prima Federica Gentile, speaker di Rtl 102.5 e poi Maria che ha chiarito come stanno le cose tra i due cantanti.

Il gossip è emerso a metà puntata, quando la speaker radiofonica ha buttato là un'affermazione pungente che ha dato il via a una vera e propria parentesi rosa nello show. " Alberto oggi era distratto da Gaia, mi è parso di capire che tutto ciò accada frequentemente ". Le parole della Gentile hanno creato non poco imbarazzo in studio che, seppur vuoto di pubblico causa emergenza da coronavirus, ha lasciato risuonare il brusio di giurati e concorrenti. Alberto Urso ha cercato di minimizzare ma Gaia Gozzi ha alimentato i rumors, spiegando quanto successo nei giorni precedenti alla diretta serale.