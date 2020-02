Francesca Sofia Novello: "Valentino ​non ci sarà. È il mio momento"

Valentino Rossi non sarà in prima fila al teatro Ariston. Se Cristiano Ronaldo ha catalizzato l’attenzione della terza serata del Festival – per supportare la sua compagna Georgina Rodriguez sul palco della kermesse - la stessa cosa non accadrà per Rossi. A confermarlo è stata Francesca Sofia Novello, fidanzata del pilota di motociclismo, che stasera salirà sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus e Antonella Clerici. Durante la conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo, la modella ha messo le cose in chiaro: " Io voglio salire sul palco come Francesca Sofia Novello. E infatti Valentino staserà non ci sarà. Lui è in Malesia per fare i test di MotoGp ma se anche fosse stato in Italia non avrei voluto probabilmente che Valentino fosse in platea ".

Niente posto d'onore per Valentino Rossi dunque. L'asso delle due ruote si trova in Malesia per le prove tecniche, ma anche se fosse stato in Italia la sua presenza in riviera non sarebbe stata gradita dalla compagna. Troppo ingombrante il suo nome e la sua carriera per rischiare di esser messa in secondo piano. E siamo sempre al solito punto di partenza: passi indietro e passi in avanti. Francesca Sofia Novello non si è risparmiata una frecciatina all’indirizzo della coppia Ronaldo – Rodriguez: " Non avrei voluto che fosse lì proprio per evitare il ripetersi di ieri ". Bella ed elegante, la modella italiana ha parlato apertamente con i giornalisti presenti in sala stampa della sua presenza alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Un traguardo importante, conquistato con sudore: " Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti ".