La Fiordelisi con le spalle al muro? "Ha litigato con Chiofalo e gli ha tirato un ceffone"

Taormina è stato il palcoscenico di un'accesa discussione che ha visto protagonista Antonella Fiordelisi, in vacanza nella splendida città siciliana insieme a Francesco Chiofalo. Con loro ci sono anche due amici, un'altra coppia che ha deciso di trascorrere un periodo di ferie con i due influencer e con i quali, pare, la convivenza non sia mai stata facile. L'apice del malcontento è stato venerdì notte durante la cena in un noto locale. La prima a riportare la notizia era stata Deianira Marzano, che riprendendo alcune segnalazioni giunte sui social ha raccontato di una violenta lite tra Antonella Fiordelisi e l'amica, che avrebbe coinvolto anche Francesco Chiofalo, che sarebbe andato via in lacrime dal locale.

La prima versione fornita da Deianira Marzano, che è quella di Antonella Fiordelisi, parla di un'accesa discussione tra Naomi De Crescenzo (l'amica in vacanza con loro) e il suo fidanzato. La lite sarebbe stata violenta, tanto da imbarazzare Antonella Fiordelisi, che a quel punto avrebbe abbandonato il ristorante. Questa ricostruzione, però, non combacia con quella fornita da Naomi De Crescenzo, che poche ore dopo ha voluto dare la sua versione dei fatti. Naomi De Crescenzo si è smarcata completamente dalle accuse di essere lei la causa della tensione tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, ma ha puntato il dito sulla presunta ossessione dell'ex schermitrice per i follower e i social. I quattro sono arrivati in Sicilia dopo un lungo viaggio in auto, durante il quale Chiofalo e la Fiordelisi " litigano per qualsiasi scemenza. Da quel giorno, hanno passato tutti i giorni a litigare, dove lei trattava lui come fosse una pezza ", ha detto la De Crescenzo al sito Isa e Chia.

Dal suo racconto, la tensione avrebbe influito anche nel suo rapporto con il fidanzato e, durante una discussione a voce alta al tavolo, Naomi De Crescenzo dice di essere stata ripresa da Antonella Fiordelisi, che le avrebbe detto: " Tu non hai valori, non ti hanno insegnato nulla, io sono una ragazza chic, non sto al tavolo con chi parla ad alta voce ". Una risposta che alla De Crescenzo non è piaciuta, tanto da puntare il dito contro l'amica, accusadola di litigare per finta con il ragazzo. " Questo perché come lei si scandalizza di me che mentre litigo col mio fidanzato alzo la voce, io mi scandalizzo di lei che ricatta il fidanzato per uscire sulle pagine di gossip e far parlare di sè ", afferma Naomi, che sul suo profilo Instagram spiega di aver più volte notato Antonella Fiordelisi mentre scriveva alle pagine Instagram dedicate ai social per far parlare di sé.