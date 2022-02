"Aspetto un letto in rianimazione". Il dramma di Francesco Chiofalo

Sembra non esserci pace per Francesco Chiofalo, personaggio molto noto sui social che deve la sua popolarità, ormai tanti anni fa, al dating show Temptation island. Il muscoloso influencer ha rivelato di essere nuovamente in attesa di un intervento, dopo essere stato sottoposto a un'asportazione tumorale alla testa nel 2019. Chiofalo ha raccontato il suo dramma al settimanale Nuovo, spiegando nel dettaglio quale sia il suo attuale stato di salute.

Dopo l'asportazione di un corpo tumorale benigno alla testa tre anni fa, Francesco Chiofalo effettua regolarmente controlli di routine per verificare che tutto proceda nel modo corretto. Tuttavia, durante una risonanza magnetica di routine, all'influencer è stato trovato un corpo estraneo nel cavo nasale. Francesco Chiofalo l'ha definita " palla nera " nel corso dell'intervista e ha rivelato di essere in attesa di un'operazione per conoscerne la sua vera natura. " Aspetto che si liberi un letto in rianimazione ", ha spiegato Francesco Chiofalo. Solo dopo l'asportazione e l'effettuazione di una biopsia, infatti, sarà possibile conoscerne la natura e, quindi, effettuare le eventuali terapie se necessarie.

Il ragazzo si è detto preoccupato per questa nuova formazione: " Seguo le terapie antitumorali e faccio tutti i controlli di routine. Questa macchia sei mesi fa non c’era. Potrebbe essere solo una cisti, ma psicologicamente sono distrutto ". Comprensibile la paura da parte di Francesco Chiofalo, soprattutto alla luce del suo pregresso clinico. L'influecer è in cura all'ospedale San Camillo di Roma ed è qui che verrà effettuata l'operazione non appena scorrerà la lista d'attesa. I tempi potrebbero non essere così brevi considerando lo stato degli ospedali del nostro Paese, che solo ora dopo diversi mesi stanno tornando a un regime di semi normalità dopo la riconversione di alcuni reparti in aree Covid. Da tempo i medici lamentano un forte rallentamento nell'attività diagnostica a causa della delocalizzazione di mezzi e personale sull'emergenza Covid.

Ora per Chiofalo si preannunciano lunghi mesi di attesa e di ansia, con la speranza che quella massa non sia niente di preoccupante. Quando l'influencer fu costretto a farsi operare alla testa, al suo fianco c'era Antonella Fiordelisi, con la quale la relazione è finita poco dopo. Ora al fianco di Chiofalo da alcuni mesi c'è Drusilla Gucci, sicuramente pronta a prendersi cura del suo fidanzato, che solo poche settimane fa ha subito la perdita della sua amata maialina da compagnia.