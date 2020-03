Francesco Gabbani: "Sono molto innamorato di Giulia, mia musa e complice"

Dopo la fine della sua lunga storia con Dalila, di professione tatuatrice, Francesco Gabbani ha ritrovato l’amore accanto a Giulia. Per il momento non si molto della sua nuova compagna, tranne che il cantante, arrivato secondo all’ultimo Festival di Sanremo, pare aver ritrovato accanto a lei una stabilità emotiva che lo aiuta molto nel suo lavoro di cantautore.

Eccentrico, vivace e dalla loquela spedita al punto che sono in molti a considerarlo uno showman a tutto campo, se in pubblico tra fuori tutta la sua energia e simpatia, per quanto riguarda il privato Gabbani è sempre stato molto riservato, tanto che solo dopo un anno dall’inizio della sua storia con Giulia si è saputo che non era più single, ma felicemente innamorato.

A parlare per lui sul versante sentimentale ci ha pensato il padre Sergio che, come la moglie, sembra entusiasta della nuova compagna del figlio. In una intervista al magazine Grand Hotel, Sergio Gabbani, che gestisce un negozio di strumenti musicali a Carrara, ha dichiarato che secondo lui " Giulia è la persona più giusta per Francesco. È una donna davvero speciale ".

Il padre del cantante ha svelato anche che i due condividono la stessa passione per la musica. " Anche Giulia lavora nell’ambiente musicale. È una ragazza equilibrata, dolce e riservatissima. Difficilmente la vedrete sotto i riflettori. A Sanremo è rimasta sempre dietro le quinte, sostenendo Francesco in ogni momento, senza rubargli mai la scena" , ha detto Sergio Gabbani, riferendosi all’ultimo Festival in cui la canzone " Viceversa " di suo figlio si è classificata al secondo posto ed è tra quelle di Sanremo fra le più amate degli utenti di Spotify e YouTube.

Sebbene i due stiano insieme da poco meno di un anno, il padre di Gabbani è convito che il figlio abbia finalmente trovato la donna giusta con metter su famiglia e magari regalare a lui e a sua moglie la gioia di un nipotino. " Giulia è esattamente l’altra metà della mela, l’anima gemella, capace di far felice Francesco con uno sguardo. Mia moglie e io siamo felicissimi perché nostro figlio ha trovato una donna che non è adatta a lui, di più! ", ha commentato entusiasta, aggiungendo che la ragazza piace molto a sua moglie anche perché " ha molto apprezzato i suoi 'tagliarini nei fagioli', il piatto che prepara sempre a Francesco quando viene a trovarci qui a Carrara ".

Quanto a Francesco Gabbani in persona, il cantante non intende sbottonarsi più di tanto sulla sua Giulia, anche se in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni ha dichiarato: " La nostra storia, iniziata un anno e mezzo fa, oggi è una costante della mia vita. Forse non cambia il mio modo di fare musica ma questa condizione di stabilità emotiva ha influito sulla scrittura" .

Quanto alla domanda se il suo successo sanremese, " Viceversa ", sia dedicato alla sua nuova fidanzata, Gabbani ha negato, precisando: " Le mie canzoni non parlano mai della nostra vita quotidiana, quando racconto l’amore lo faccio in modo universale. Però – ha aggiunto romanticamente - sono felicemente fidanzato con Giulia. È la mia complice e senza di lei non avrei mai scritto questa canzone ".

