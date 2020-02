Gf Vip, Francesco Sarcina vuole incontrare Clizia Incorvaia

Dopo essere stata al centro dell'attenzione mediatica per via del suo avvicinamento a Paolo Ciavarro, avvenuto nella casa del Grande fratello vip, Clizia Incorvaia fa ancora discutere di sé. O meglio, a far parlare della fashion-blogger friulana ora sarebbe l'ex marito nonché leader della band Le vibrazioni, Francesco Sarcina. Quest'ultimo, reduce dalla sua partecipazione alla 70° edizione del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus su Rai 1, non avrebbe affatto mandato giù le effusioni amorose ad oggi avute dall'ex moglie con il "figlio d'arte", nato dall'unione di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.

E a riportare l'indiscrezione in questione è stato il blogger Alberto Dandolo, nell'apposita sezione "Pillole di gossip" visibile sul magazine Oggi. "Gira voce che questo flirt non sarebbe gradito a Sarcina -si legge, infatti, tra le pagine della nota fonte, sul conto dell'ex consorte della Incorvaia-. C he avrebbe voglia di confrontarsi nuovamente con la sua ex”. “Un modo per ricomporre la famiglia e tornare assieme, magari per il bene della loro bimba di quattro anni?”, conclude Dandolo, alludendo non troppo velatamente alla possibilità che Sarcina possa partecipare ad una delle prossime dirette del Gf vip, per avere un chiarimento con Clizia.

Clizia Incorvaia rompe il silenzio sulla rottura con Francesco Sarcina

Tralasciando il rumor fornito dal magazine Oggi sul conto dell'ormai ex concorrente di Sanremo 2020, Clizia Incorvaia non si è risparmiata, nella Casa, circa la sua love-story con Francesco Sarcina recentemente naufragata.