Tra Franceska Pepe e Mila Suarez volano stracci

La vita di Franceska Pepe sembra essere piena di punti oscuri o per meglio dire di zone d’ombra difficili da decifrare. Con la sua ironia pungente, il sorriso e una dose di faccia tosta, tutto quello che dice questa ex concorrente del Grande Fratello Vip non si sa mai se sia realtà, come la sua storia d'amore con Vittorio Sgarbi. Un’altra riprova questa sera a Live non è la d’Urso quando si trova in collegamento con Mila Suarez che in un’intervista a Nuovo tv aveva dichiarato che Franceska aveva vissuto per un po’ nel suo appartamento praticamente a scrocco.

“ Tu la conosci bene ” chiede la d’Urso a Franceska che con aria candida dice “ La conosco ma non bene ”. Questo manda su tutte le furie la Suarez, che le ricorda di quando hanno vissuto e viaggiato a lungo insieme tra Montecarlo e Ibiza e perfino lavorato in uno shooting fotografico di costumi da bagno per cui poi Francesca ha preso tutto il compenso.“ Ci conosciamo da quattro anni - racconta la Suarez - e lei ha vissuto insieme a me in una casa a Milano che pagavo io, così come la spesa, e una volta che le ho chiesto di accompagnarmi ad un appuntamento ha voluto anche i 10 euro per la benzina ”. Franceska per nulla toccata dalle pesanti parole di Mila, le risponde a tono:

“ Non è vero e hai bel coraggio. Complimenti dovresti vergognarti. Perché devi dire queste cose ad una persona che non ti ha fatto nulla.Mi fai tenerezza per non dire pena, Sei una donna e dovresti dare il buon esempio. Chiedimi scusa e cominciamo con un altro pieno questa discussione" sostenendo poi, che non ha mai condiviso la casa con nessuno figurarsi con qualcuna che conosce a malapena come la Suarez. Però è soprattutto sulla questione dei soldi che si risente. “ Io non ho mai chiesto un euro in prestito alla mia vita a nessuno - dice seccata alla Suarez - Puoi dire tutto quello che vuoi su di me, ma questo non te lo permetto" .