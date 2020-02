La furia della De Filippi contro Armando: Maria lascia lo studio di Uomini e Donne

Caos a Uomini e Donne durante le registrazioni del trono over: Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi scagliandosi duramente contro Armando Incarnato, cavaliere che da tempo fa discutere per la sua presenza nel programma.

Il patatrac sarebbe avvenuto quando al centro degli studi televisivi si sono accomodati Veronica, Valentina e Andrea. Quest’ultimo, che ha iniziato una frequentazione con la prima, ha un amico in comune proprio con Armando e, tirato in ballo durante il confronto, Incarnato si è sentito libero di poter iniziare a sparare a zero contro Veronica. I due, infatti, hanno avuto una relazione finita in malo modo e il napoletano ha fatto sapere di essere a conoscenza di una presunta tresca segreta tra la dama e un conoscente.

Stando a quanto riportato da Ilvicolodellenews, Incarnato avrebbe lasciato intendere che la donna frequenterebbe lontano da Uomini e Donne una persona che presenta come amico e che, pare, sia anche impegnato. Le accuse rivolte a Veronica hanno scatenato la reazione furibonda della donna che, dopo essersi scagliata contro Armando, non è riuscita a trattenere le lacrime. Amareggiata e dispiaciuta per il fango buttato addosso a lei, la dama ha dovuta ancora una volta subire gli attacchi gratuiti di Incarnato e, nel caos generale, Maria De Filippi ha fatto sentire la sua voce.

Rimasta in silenzio per lungo tempo, la conduttrice è intervenuta urlando contro il cavaliere. La conduttrice, solita rimanere super partes nelle situazioni che animano il trono over, non è riuscita a trattenersi e ha intimato ad Armando di smetterla, accusandolo di esagerare sempre in ogni intervento e di usare parole poco eleganti nei confronti delle donne, in particolar modo di quelle che ha frequentato, riducendole tutte in lacrime.

Incarnato, tuttavia, ha tentato di giustificarsi, ma la De Filippi non gli ha permesso di parlare e, dopo avergli suggerito caldamente di cambiare atteggiamento, ha lasciato gli studi di Uomini e Donne furiosa. I presenti, infatti, spiegano che le registrazioni sarebbero dovute continuare, ma la conduttrice ha abbandonato la trasmissione con un’ora di anticipo.