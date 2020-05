"Basta così, non lo faccio più..." E Nina Moric sbotta per il figlio Carlos

Carlos Maria Corona è spesso protagonista delle dirette Instagram e dei post dei suoi genitori, Nina Moric e Fabrizio Corona. Il ragazzo, evidentemente molto arguto e intelligente, ha spesso piacere a condividere con altri le sue osservazioni sul mondo. Il pubblico delle dirette di sua madre e di suo padre è molto ampio e qui Carlos dialoga soprattutto di matematica e filosofia. Nonostante abbia appena 17 anni, ha una mente molto aperta e curiosa ma questo suo essere così profondo e introspettivo è purtroppo oggetto di derisione sul web da parte di una minuta cerchia di utenti, spesso fake, capaci di fare molto rumore.

Quello di Carlos è un passatempo sano, che potrebbe anche avere un fondo educativo per altri ragazzi, che potrebbero trovarsi per dialogare insieme a lui scambiandosi idee, opinioni e concetti sulle materie di studio che vadano oltre i libri di testo. Tuttavia, difficilmente Carlos Maria Corona interverrà nuovamente, almeno non dal profilo di sua madre Nina Moric, che ha interrotto bruscamente l'ultima diretta fatta dal figlio. Non per qualcosa che Carlos possa aver detto o fatto, ma perchè troppi utenti si sono connessi alla diretta del ragazzo con l'intento di offenderlo e deriderlo. Una fattispecie che una madre non può accettare, soprattutto quando si travalica il senso del buon gusto e del buon senso, menzionando ipotetiche patologie psichiatriche che affliggerebbero il ragazzo.

" Ma cosa ti dicono? Basta così! ", ha esclamato a un certo punto Nina Moric durante la diretta. Ovviamente, la modella croata non ha lasciato Carlos da solo mentre dialogava con gli utenti ma è sempre stata a una distanza consona per il controllo. Accortasi di quanto stava accadendo, la Moric ha immediatamente interrotto la diretta e cancellato il video, in modo tale che non potesse essere in alcun modo ripreso e rivisto. " Carlos ha voluto fare una diretta sul mio profilo Instagram. Spesso e volentieri chi mi segue sa che lui ha un pensiero molto profondo, soprattutto quando si parla di matematica e filosofia, dell'esistenza e tutto il resto. Voleva solo approfondire questo discorso ", ha spiegato la modella, evidentemente rammaricata per quando accaduto successivamente.