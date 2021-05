"Se qualcuno scappa...". Ai David la polemica con Muccino

Durante la cerimonia della 66a edizione dei premi David di Donatello trasmessa in diretta su Rai 1 e condotta da Carlo Conti, Piera Detassis non ha perso l'occasione per mandare una frecciatina contro il regista Gabriele Muccino che, nelle scorse settimane, si era scagliato contro il comitato dei premi, annunciando la sua uscita come membro della giuria dopo la mancata nomination come miglior regista per il suo film Gli anni più belli.

Quando sono state annunciate le nomination per i David di Donatello, infatti, Gabriele Muccino non ha preso molto bene la sua esclusione nella rosa dei registi candidati e ha palesato la sua insofferenza verso un premio che, secondo lui, non rappresenta più la qualità del cinema italiano e che, dunque, ha perso di credibilità. Riguardo la sua decisione, il regista ha scritto: "Sono uscito dalla giuria dei David di Donatello. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo dopo l'Oscar. Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro."

