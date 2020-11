Gabriele Rossi: “Prima di essere il fidanzato di Garko sono stato il suo amante”

Un po’ timido e sicuramente molto teso, parla per la prima volta Gabriele Rossi, ma "l’amico speciale" (così lo avevano definito i giornali di gossip ndr) per tanti anni di Gabriel Garko. Ex ballerino, modello e attore, Gabriele è anche stato uno dei concorrenti del Grande Fratello. Questa sera sul divano di Barbara d'Urso racconta di questo rapporto speciale. Prima però ci tiene a chiarire che rispetto al coming out che ognuno ha il diritto di farlo quando si sente pronto, perchè ognuno ha una propria famiglia e una propria vita alle spalle. Al contrario di Garko però, Gabriel ha mai dovuto nascondere la sua omosessualità perché non è mai sceso a nessun compromesso lavorativo.

I due si sono conosciuti quando lui aveva 19 anni e hanno avuto una relazione per 4 o 5 mesi sul set dello sceneggiato "L'Amore e il Rispetto". In quel periodo Gabriel era fidanzato ufficialmente con Eva Grimaldi, aveva però un compagno nella vita privata e Gabriele era il suo amante. “ Gabriel mi faceva un po’ paura all'epoca -dice- avevo capito che non era una cosa facile stare con lui. Dopo quel periodo di frequentazione come amanti ci siamo rivisti dopo 10 anni ”. Quando è successo però, la prima cosa che ha chiesto Gabriele a Garko era queella di avere la possibilità di vivere una libertà maggiore nella loro coppia, rispetto alla "finzione" in cui viveva di Gabriel.

In questo lungo racconto, Barbara d’Urso ricorda di quando Garko gli ha presentato per la prima volta Gabriele Rossi come il suo fidanzato durante una cena. " Eravate gelosissimi uno dell'altro - racconta la conduttrice - ma vi amavate moltissimo ". Gabriele conferma che il loro è stato un rapporto molto forte anche se spessissimo hanno litigato anche in maniera molto accesa, queesto prroprrio per il loro modo di vedere le cose in maniera molto diversa. “ Come avete fatto a rimanere amici dopo questo grande amore? ” chiede curiosa la conduttrice. “ Non è stata una cosa semplice, dopo la prima volta che siamo stati amanti, io l’ho aspettato tanto per cinque anni sperando che tornasse. Poi l’ho lasciato andare. Alla fine ci siamo messi insieme. Finita la nostra storia ho voluto fortemente io che rimanessimo amici, anche se è stata una delle cose più difficili da fare ”.