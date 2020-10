Gabriel Garko non usa giri di parole: "Con lui una storia lunga 11 anni Adesso frequento un altro uomo"

Una settimana fa, Gabriel Garko ha deciso di togliere definitivamente la maschera con una lunga lettera al Grande Fratello Vip. Davanti a lui c'era Adua De Vesco, la donna che per tanti anni è stata considerata come sua ex fidanzata. Solo oggi, Garko ha avuto il coraggio di ammettere agi altri, e prima ancora a se stesso, che quella è stata solo una favola. Nessun riferimento diretto all'omosessualità durante il Gf Vip, con la promessa di rivelare tutto a Verissimo. Infatti, nella puntata in onda domani, l'attore si è aperto come mai aveva fatto prima, per lo meno in pubblico.

" Ho avuto la mia prima vera storia d’amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni. Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo ", ha confidato Gabriel Garko a Silvia Toffanin. Le voci sulla presunta omosessualità dell'attore circolavano da anni ma il coming out c'è stato solo ora che è riuscito a uscire dal personaggio che si è cucito addosso quando ha iniziato a fare questo lavoro.

Sono parole pesanti quelle di Garko, che mettono sotto accusa il sistema: " Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro ". Da tre anni e mezzo, Gabriel Garko è lontano dai set e questo gli ha permesso di togliersi, lentamente, lo scafandro, come lo chiama lui durante l'intervista: " Ho avuto la possibilità di stare dentro la mia pelle. Ho capito che non stavo più bene e quindi ho avuto bisogno di uscirne ". La decisione di parlare al Gf Vip, poi, arriva per correre in aiuto di Adua e sollevarla dall'obbligo di mentire per proteggerlo.

" Prima di iniziare a fare questo mestiere ho sempre vissuto bene la mia sessualità, in casa lo hanno sempre saputo ", ha ammesso Garko, che solo dopo aver iniziato a fare l'attore ha sentito il bisogno di nascondersi, per paura di non riuscire più a lavorare. Ora, però, è sereno e in pace con se stesso e ha iniziato una nuova relazione: " Mi sto frequentando con una persona, con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata ".