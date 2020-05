Gelo da Buckingham Palace. Nessun augurio per l’anniversario di Meghan Markle e del Principe

Il 19 maggio di due anni fa è una data che i reali inglesi non potranno dimenticare molto facilmente. Sotto un sole caldo e accogliente, il Principe Harry ha sposato Meghan Markle. La ex attrice ribelle ha segnato inevitabilmente una pagina molto importante della dinastia dei Windsor. Due anni dopo quel lieto evento, sono tante le cose che sono cambiate nei menage della famiglia reale. La Megxit, ad esempio, è stato uno dei problemi più difficili che la Regina ha dovuto affrontare ad inizio di questo turbolento 2020. Il secondo anniversario di nozze, per Meghan ed Harry, arriva in sordina e viene trascorso nell’anonimato di una villa a Los Angeles. Lontano da amici e parenti. E non solo, come hanno fatto notare gli esperti di corte.

Da quel che sembra, pare che sia calato di nuovo il gelo tra Meghan e tutta la famiglia reale. Nel corso delle ultime settimane, a causa del virus, la tensione si era allentata tra gli ex duci e tutti i membri della royal family, ma secondo le ultime indiscrezioni, pare che tra le famiglie sia calato il silenzio. Infatti, nel giorno dell’anniversario di matrimonio di Meghan Markle e il Principe Harry, nessuno dei canali ufficiali ha speso un minuto del proprio tempo per inviare un messaggio di auguri alla ex coppia reale. Né la Regina, né Kate né tantomeno William. Eppure fino al giorno prima, sono stati molti i tweet e le foto che sono stati condivisi da Clarence House, in vista di tutte le celebrazioni che, a causa del virus, sono state annullate o posticipare a data da destinarsi. Come l’inaugurazione del Chelsa Flowers Show, evento molto amato dalla sovrana. Ma gli auguri per il matrimonio di Meghan non c’è nessuna traccia.

Secondo gli esperti sono due le motivazioni principali per il piccolo "drama" reale. Né Harry né la Markle oggi sono più membri ufficiali della Corona, quindi essendo cittadini comuni, non necessitano nessun tipo di festeggiamento in pompa magna. Quindi si ipotizza che gli auguri sono arrivati ai diretti interessati ma in forma privata. Altri esperti vagliano ipotesi ben peggiori. Si crede che la biografia ufficiale di Meghan, in uscita questa estate, fin da ora ha creato diversi malumori all’interno della corte inglese e, per questo motivo, la Regina, Carlo e William, hanno preferito il silenzio. Una situazione non facile da gestire che acuisce ancora di più i problemi di fondo che intercorrono tra le due famiglie. Intanto, proprio nel giorno dell’anniversario, in rete spuntano nuove foto del royal wedding più celebre dell’ultima decade. E quel matrimonio si conferma una vera e propria favola moderna.