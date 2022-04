“Genny Fenny” su Guendalina Tavassi: “Adesso parlo io, l’hacker non esiste"

Guendalina Tavassi è all’Isola dei Famosi; nonostante sia arrivata dopo gli altri vip, si è già fatta notare con i suoi look provocanti. Attrice ed ex influencer, è sull’Isola insieme al fratello, con il quale ha già litigato parecchio e, poche ore fa, lo scontro si è acceso anche con i Rodriguez. Su di lei il gossip si è scatenato soprattutto a causa di alcuni video che, come ha dichiarato proprio lei in tantissimi programmi, un hacker le avrebbe rubato. Ma Genny Fenny, attore e cantante neo melodico con milioni di visualizzazioni, non ci sta. Ma andiamo con ordine. Genny aveva tentato il suicidio nel gennaio dello scorso anno, a causa del suo difficile momento lavorativo, poi l’accoltellamento da parte di tre ignoti alla schiena mentre camminava. «Negli ultimi tempi mi sono accadute molte cose negative. Il mio unico pensiero era per mio figlio»-dice Genny “Dopo quel tentativo di suicidio, ho ricevuto tanti messaggi di sostegno sui social e anche la richiesta di amicizia dell’attrice ed ex influncer Guendalina Tavassi, ora all’Isola dei Famosi insieme al fratello, con la quale ho iniziato una relazione, una storia segreta sino a quando proprio Guendalina non è entrata nel vortice del gossip a causa di alcuni video hot rubati da un presunto hacker.

Fu proprio lei ad avvisarmi che quei video rubati avrebbero messo in pericolo la nostra relazione. Guendalina, da quel momento, ha cercato di difendere il suo matrimonio e la sua reputazione; alcune persone mi hanno minacciato, chiedendomi di smentire il mio rapporto con Guendalina; non posso certo dire che l’aggressione sia stata causata da questo, ma da quando la mia relazione con lei è venuta alla luce, ho avuto solo guai e di ogni tipo. I video hot erano 8, il marito ne conosceva 2, quindi gli altri, secondo voi per chi erano? Il 4 Marzo mi ha scritto un messaggio chiedendomi di fare quello che dicevano gli amici di Napoli. Se questi non sono avvertimenti….Ho ricevuto telefonate, minacce, richieste di smentite della nostra relazione, tutto perché non avrei dovuto frequentarla. L’ultima volta che l’ho vista è stato a ottobre, mi disse che stava preparando un grande scoop. I video non sono stati rubati da nessun hacker, secondo me li ha fatti uscire lei perché voleva diventare più famosa. Si lamentava con me di come veniva trattata a casa, si sfogava. Ci siamo messi insieme a fine febbraio, poi, un giorno, doveva andare in una gioielleria a Napoli e quando ci siamo visti ha cercato di prendermi il cellulare per cancellare messaggi e prove della nostra relazione. Ha fatto diverse ospitate con questa storia dell’hacker che le avrebbe rubato i video hot! Io non sono famoso, lei ha dichiarato di non conoscermi, sui social non ha, pero’, smentito; io ho le prove, messaggi, foto, video. Ora lei è all’Isola dei Famosi, io vorrei solo la verità, perché, alla fine, le ho voluto veramente bene!”