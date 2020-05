"Gli aspetti positivi del Covid". La figuraccia della moglie di Bonolis

Il mondo dei social, soprattutto quello di Instagram, è una realtà insidiosa. Lo è per tutti. Pochi riescono a sfuggire da commenti e accuse pungenti in quel grande universo che rappresenta il "world wide web". E Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, lo sta scoprendo a sue spese. Infatti, in quest’ultimo periodo, la carismatica consorte del conduttore di Canale 5, spesso è presa di mira da gli hater. Per la Bruganelli basta una foto o un like di troppo per scatenare un vero e proprio putiferio. Giustificato o meno che sia, i commenti sono molto aspri e al veleno. E dopo che è stata presa di mira per uno shopping di lusso e per un errore di battitura di troppo, nelle ultime ore è finita nel mirino per una foto della città di Roma, pubblicata nel corso della serata di ieri, venerdì 22 maggio, sul suo profilo Instagram.

Sonia Bruganelli infatti, pare che sia concessa una passeggiata in tutta tranquillità dopo che le misure restrittive imposte durante la fase 1 si sono allentate, dopo l’inizio della fase 2. E lo testimonia una foto di Roma che immortala uno scorcio di Piazza di Spagna da un lato di Via Condotti. La foto è bellissima, tanto che si intravedono molto chiaramente le bellezze della città Eterna. C’è ancora poca gente in giro, la modiva è vietata. Non è la foto in sé, però, che fa discutere, ma è la didascalia che la Bruganelli ha scritto per accompagnare lo scatto: "Gli aspetti positivi del Covid: Roma, alle ore 21 di venerdì sera".

I follower non avrebbero apprezzato il commento e subito si sono scagliati contro Sonia Bruganelli. Infatti sono molti i commenti che la moglie di Bonolis ha ricevuto per lo scatto pubblicato. E sono per lo più intimidatori e offensivi. "Prova a dire una cosa del genere a chi ha perso uno o più familiari", si legge. "Puoi dirlo a tutti i ristoranti vuoti o pieni solo per il 30%?" E ancora: "Non hai proprio un po’ di sensibilità?". Ma non è finita qui. "Migliaia di morti, economia paralizzata e nuovi poveri. E vabbè tanto c’è Roma deserta alle 9 di sera", commenta uno dei suoi utenti.

Sonia Bruganelli però preferisce il silenzio. Incassa i colpi e non risponde alle critiche. Sarà abituata a tutto ciò oppure per una volta ha compreso di aver compito un passo falso?