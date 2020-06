"Ecco che cosa c'è in questa foto". La Bruganelli ancora nella bufera

Il mondo dei social non è per nulla clemente con Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis che lavora a stretto contatto con il marito per la realizzazione di “Avanti un altro”, più spesso viene aspramente criticata dai suoi stessi follower per le foto e i pensieri che l’imprenditrice condivide sul suo profilo Instagram. Tutto è cominciato nei primi giorni dopo il lockdown, momenti in cui Sonia Bruganelli, come tutti noi, ha cominciato a ritrovare una parvenza di normalità dopo un confinamento lungo più due mesi. E dopo l’esternazione poco lusinghiera su Roma dopo la chiusura totale, dopo le critiche per quella foto scattata negli studi in cui non è stata rispettata la distanza di sicurezza, ora finisce nella bufera per un altro scatto che è stato condiviso nel corso della giornata di venerdì 12 giugno.

"Le sinergie. Quelle belle", scrive Lady Bonolis. Lo scatto mette in mostra un bicchiere di champagne e ben due borse firmate che l’imprenditrice sfoggia con molta fierezza. Allo specchio si intravede uno dei suoi collaboratori, dato che, sicuramente, la foto è stata scattata negli studi della sua società di produzione in una pausa tra una riunione e l’altra. Ma il post non è piaciuto proprio a nessuno e i fan insorgono, nel vero senso del termine. "Come fai ad ostentare continuamente la tua ricchezza? Sai che ci sono persone che non possono permettersi neanche il pane? Per te non esiste altro", scrive un utente indignato. "Mi sarei voluta regalare anche io una ricompensa del genere, ma devo fare ancora troppi sacrifici a causa della chemioterapia", si legge tra i commenti. "Ma voi vip spendete davvero così tanti soldi per le borse?", si domanda un altro fan. "Le tue ostentazioni dimostrano la donna che sei. Ti offendi da sola, praticamente", scrive un follower. "Sei sempre la solita", e ancora "Poveri animali". "Ho sbagliato a seguire una persona del genere. Rimedio subito", commenta un utente fin troppo arrabbiato.

Questa volta le critiche sono state più pesanti del solito, ma come sempre, Sonia Bruganelli preferisce il silenzio. Infatti non interviene in questo scambio di battute così pungenti. Preferisce godersi la sua pausa relax e sorseggiare quello champagne così pregiato. Non solo accuse, ma spuntano anche diversi commenti di apprezzamento. Si intravedono tante emoticon a fuori di cuore e diversi "Brava. Sei fantastica". Due pesi e due misure, in pratica.