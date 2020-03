Gf 1, è stata tradita: Roberta Beta torna single

Quest'anno, il gioco del Grande fratello celebra il ventennale dalla data del via ufficiale alla sua prima edizione made in Italy. E una dei concorrenti storici del Gf 1 è tornata al centro dell'attenzione mediatica, per via di alcune indiscrezioni concernenti la sua vita privata emerse in rete nelle ultime ore. Si tratta di Roberta Beta. L'ex gieffina 54enne e attualmente opinionista dei talk-show condotti da Barbara d'Urso ora fa parlare di sé, per aver rivelato la scoperta di un tradimento subito in una nuova intervista, concessa al settimanale di gossip Diva e donna.

Nel suo ultimo intervento, non ha mai nominato la persona che ha tradito la sua fiducia in amore. Ma dalle sue ultime dichiarazioni, trapela quanto la sua love-story ormai naufragata l'abbia segnata nel profondo. “Stavamo insieme dal 2013 -ha riportato sull'ultima fiamma, incalzata dalle domande della nota fonte-. Oggi sto benissimo, perché mi sono accorta che in realtà ho passato anni di totale confusione”.

Nel suo sfogo ha fatto, inoltre, sapere di essere stata lei a chiudere la sua storia durata 7 anni, non appena giunta alla scoperta del tradimento infertole dal partner: “Ho chiuso io e non è stato facile. La spinta me l’ha data la scoperta di un tradimento, perché per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola. È chiaro che, dopo qualche giorno, ho avuto dei ripensamenti. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato, che avevo sbagliato io a controllare il suo telefono alla ricerca di prove…Pensa a che punto si può arrivare, nell’incolpare se stesse”. E, a conclusione del suo sfogo, ha sottolineato: “Ora, ho rimesso me stessa al centro”.

Roberta Beta è attualmente una mamma-single e ha dato alla luce il figlio Filippo, nato a Roma nell’aprile 2002 dalla relazione precedente alla sua ultima storia, vissuta con Igor Napolitano, consulente finanziario con cui è stata insieme quattro mesi. Nelle ultime ore, la stessa ha condiviso sul suo profilo Instagram una nuova foto, che la immortala mentre stringe tra le mani il nuovo numero di Diva e donna e nella cui descrizione ha riportato il seguente messaggio: "È uscito il settimanale Diva&Donna. C’è un articolo interessante... se avete voglia di distrarvi un po’! #goodvibes #coronavirus #relax #iorestoacasa #sole".

Il Grande fratello di Roberta Beta celebra il ventennale

Il Grande fratello 1, a cui ha preso parte l'ex gieffina Roberta Beta, andava in onda dal 14 settembre al 21 dicembre 2000. E, il prossimo 14 settembre 2020, il celebre gioco del Grande fratello celebrerà il ventennale dalla data d'inizio della sua prima edizione prodotta nel Belpaese e condotta da Daria Bignardi.